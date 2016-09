Marzipan-Erpresser fordert Millionen

Kiel. Er erpresst die Handelskette Coop und verbreitet an Kieler Schulen Angst. Sein Druckmittel sind vergiftete Marzipanherzen, die er in Schulen auslegt. Nun beobachtet die Polizei aufmerksam den Schulbeginn am Montag. Es gebe zwar keine konkreten Bedrohungshinweise, doch gingen die Ermittler gleichwohl von einer fortlaufenden abstrakten Bedrohungssituation durch den sogenannten Marzipan-Erpresser aus, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes am Sonntag und riet zur besonderen Vorsicht. Er bestätigte, dass der Erpresser von der Handelskette Coop einen Millionenbetrag fordert. In den Kieler Nachrichten war von drei Millionen Euro die Rede, die der Erpresser in der Digitalwährung Bitcoin gezahlt haben wolle. Dabei habe der Täter jedoch einen Weg vorgeschlagen, der laut Coop technisch gar nicht möglich sei. Coop wisse auch nicht, was den Erpresser zu seiner Tat veranlasst hat.

Der mysteriöse Fall hatte in der Nacht zum Dienstag begonnen: Eine Schule hatte eine Mail mit dem Hinweis bekommen, auf dem Hof seien vergiftete Lebensmittel ausgelegt worden. Es waren Marzipanherzen. Sie waren mit einer Substanz versetzt worden, die gesundheitliche Beschwerden auslösen kann. Am Freitag hatte die Polizei nach entsprechenden Drohungen drei Schulen in Kiel räumen lassen. (dpa)

