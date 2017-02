Marx-Film läuft im Filmpalast

Zittau. Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Partei Die Linke und dem Filmpalast Zittau hat der Landtagsabgeordnete Lutz Richter (Die Linke) eine Patenschaft für eine Aufführung des Filmes „Der junge Karl Marx“ am 2. März übernommen. Darüber informiert Kreis- und Stadtrat Jens Hentschel-Thöricht (Die Linke). Am Donnerstag werden der Landtagsabgeordnete sowie Rainer Harbarth, der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Zittauer Stadtrat, ab 19.30 Uhr im Filmpalast sein und vor der Vorstellung etwa 30 Minuten mit den Gästen über die Aktualität von Karl Marx und seine Theorien ins Gespräch kommen. Der Film „Der junge Karl Marx“ wurde 2015 unter anderem in Görlitz gedreht, zahlreiche Statisten aus der Region waren bei den Dreharbeiten im Einsatz. Vor einigen Tagen feierte der Film mit August Diehl in der Rolle des Karl Marx und Stefan Konarske als Friedrich Engels beim Internationalen Filmfestival in Berlin seine Weltpremiere. Am 2. März startet das neue Werk von Regisseur Raoul Peck offiziell in den deutschen Kinos. (SZ/jl)

