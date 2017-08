Marvin Jüngel aus Hausdorf bester Deutscher bei der Europameisterschaft Der Schützling von Philipp Schober riskiert im letzten Umlauf alles für eine Medaille. Aber zwei Stangen fallen.

Marvin Jüngel nahm auch beim Pfingstturnier in Horka teil. © Archivfoto: H.-E.Friedrich

Pferdesport. Pech hatten die deutschen Pony-Springreiter zum Abschluss der U 16-Europameisterschaft im ungarischen Kaposvar. Marvin Jüngel vom PSV Rothenburg, der aus Hausdorf bei Kamenz kommt, ritt sich mit dem Ponyhengst Mas que nada im ersten Umlauf der Einzelwertung unter die Top Ten, musste im finalen Umlauf dann aber zwei Abwürfe hinnehmen. Er beendete die EM als bester Deutscher auf Rang 18. Mit dem deutschen Team wurde er Sechster.

Aber der Reihe nach: Am Mittwoch hatte für die 52 Ponyspringreiter aus zwölf Ländern die Europameisterschaft mit dem Warm-up begonnen. Jeder Teilnehmer hatte dabei 90 Sekunden Zeit, um sich mit dem Prüfungsplatz vertraut zu machen, seinen Ponys die EM-Hindernisse zu zeigen und erste Sprünge zu machen. Am Donnerstagmorgen stand die erste Wertungsprüfung auf dem Programm, die sowohl für die Einzelwertung als auch für die Mannschaftswertung zählte.

Zwei Sekunden zu langsam

„Es war ein sehr technischer Parcours auf einem nicht zu großen Platz, der ein flüssiges Reiten schwierig machte. Dadurch kamen schnell Zeitfehler zustande“, schätzte der Bundestrainer Peter Teeuwen die erste Wertungsprüfung ein. Das wurde auch Marvin Jüngel zum Verhängnis, der als erster Deutscher auf die Bahn musste. Er war genau zwei Sekunden über der erlaubten Zeit. Dafür erhielt er einen Zeitstrafpunkt und lag hinter zwanzig fehlerfreien Reitern gemeinsam mit fünf anderen Startern auf Platz 21 der EM-Wertung. Sein Trainer Philipp Schober, der extra mit nach Ungarn gereist war, war aber voll zufrieden und meinte: „Super geritten!“

Die nächsten beiden Umläufe am Freitag entschieden über die Vergabe der Mannschaftsmedaillen. Deutschland lag auf Platz sieben, „aber alle Teams liegen beieinander und morgen kommt ja noch der Nationenpreis. Da greifen wir dann richtig an“, meinte der Bundestrainer. Der große Angriff wurde es leider nicht. Gold holten die jungen irischen Reiter mit insgesamt nur vier Fehlerpunkten vor Großbritannien (8 FP) und den Niederlanden (10). Hinter Frankreich (12) und Schweden (13) wurde Deutschland mit 22 Fehlerpunkten am Ende Sechster.

Marvin Jüngel musste immer als erster Mannschaftsreiter des deutschen Teams starten und enttäuschte den Bundestrainer nicht. Von den vier deutschen Teamreitern brachte nur der Hausdorfer in allen drei Umläufen ein Ergebnis für das deutsche Team. Alle drei anderen waren je einmal das Streichergebnis, da nur die besten drei Reiter pro Team und Umlauf in die Wertung kamen.

Hengst tritt in den Wassergraben

Im ersten Umlauf hatte Jüngel am Wassergraben Pech. Sein Hengst wollte wohl die Hufe kühlen und trat voll hinein. Das brachte vier Springfehler. Im zweiten Umlauf wurde der Wassergraben dann fehlerfrei überwunden. Da es auch bei den übrigen Hindernissen keinen Fehler gab, blieben auf dem Konto von Marvin Jüngel weiter fünf Fehlerpunkte in der Einzelwertung, die jetzt Platz 14 bedeuteten.

Nach einem Ruhetag am Sonnabend durften die bis dahin 30 besten Reiter am Sonntag um die Medaillen kämpfen. Die bisherigen Ergebnisse wurden dabei mitgenommen. „Das Einzelfinale war technisch unheimlich anspruchsvoll gebaut, mit sehr schwierigen Abmessungen“, sagte Pony-Bundestrainer Peter Teeuwen.

Marvin Jüngel und sein Hengst Mas que Nada drehten im ersten Umlauf eine blitzsaubere Nullrunde und arbeiteten sich unter die Top Ten vor. Die knappe Zeit wurde den beiden jedoch auch in der zweiten Runde zum Verhängnis: „Wir hatten besprochen, dass Marvin einige engere Wendungen reiten muss, um in der Zeit zu bleiben. Dadurch sind zwei Springfehler entstanden. Das ist das Risiko, das man dann trägt, wenn man in der Zeit bleiben will“, sagt Teeuwen.

Leider waren diese Fehler sehr teuer, da er vom zwischenzeitlichen sechsten Platz auf Rang 18 zurückfiel. Wäre er wie im ersten Umlauf ohne Fehler geblieben, hätte es Bronze gegeben. Bilanz des Bundestrainers: „Für eine Mannschaftsmedaille hätte schon das erste Springen besser laufen müssen. Da sind zu viele Flüchtigkeitsfehler passiert.“ Und Jüngels Coach Philipp Schober ergänzte: „Der letzte Umlauf war einfach Pech, wie die ganze Woche. Es ist halt ärgerlich. Das Resultat sieht schlechter aus, als er war.“

