Martinsumzug hat freie Bahn Die AfD hat am 11. November eine Demo auf dem Markt angemeldet, obwohl es schon eine Großveranstaltung gibt.

Trotz Demonstration kann der Lampionumzug stattfinden. © Uwe Soeder

Pirna. Der traditionelle Martinsumzug am 11. November kann wie geplant stattfinden, die Teilnehmern kommen sich nicht mit Demonstranten ins Gehege. Beinahe hätte es allerdings eine Kollision gegeben: Der Kreisverband der Partei „Alternative für Deutschland“ hat für den 11. November nachmittags eine Demonstration zum Thema „Herbstoffensive Soziale und innere Sicherheit“ angemeldet, die Veranstalter rechnen mit etwa 300 Teilnehmern. Allerdings finden gleichzeitig die Aktivitäten zum Martinstag in der Pirnaer Innenstadt statt.

Zum Auftakt gibt es ab 17.30 Uhr einen Gottesdienst in der Pirnaer Stadtkirche St. Marien, anschließend führt der Martinsumzug durch die Stadt, an dem stets über 1 000 Menschen teilnehmen. Der Umzug endet traditionell auf dem Markt, wo Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke Hörnchen ausgibt, die die Menschen miteinander teilen. Aus diesem Grund hat das Landratsamt als zuständige Versammlungsbehörde auf ausdrücklichen Wunsch der Stadt Pirna der AfD mitgeteilt, dass der für die Demonstration vorgesehene Raum bereits belegt ist und daher nicht zur Verfügung steht. Nach Auskunft des Landratsamtes habe der Demo-Veranstalter zugestimmt, den Versammlungsraum zu verlegen. Beide Seiten wollen sich in der kommenden Woche in einem Kooperationsgespräch darüber verständigen, wo die AfD-Kundgebung am 11. November stattdessen stattfinden soll. (SZ/mö)

