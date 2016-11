Martinsumzug durchs Zentrum Über hundert Kinder und Erwachsene zogen am Freitagabend mit Lampions durch Bischofswerda.

Gut gerüstet für den Martinsumzug. © Ingolf Reinsch

Teilen macht Spaß. Diese Erfahrung bekamen am Freitagabend rund 120 Kinder und Erwachsene bestätigt, die sich am Martinsfest in Bischofswerda beteiligten. Nach einer Andacht in der Christuskirche zogen sie mit Lampions und Laternen zum Mühlteich und von dort zum Altmarkt. Begleitet von Bläsern der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde, wurden auf dem Markt die Martinshörnchen verteilt – und untereinander geteilt. Gemeindepädagogin Gabriele Schulze hatte sie mit Kindern der Kirchgemeinde gebacken. Das Martinsfest war zugleich der Auftakt für die elfte Aktion „Schulrucksäcke für Tansania“. Die ersten zehn Rucksäcke wurden am Freitagabend in Bischofswerda verkauft. Auch in diesem Jahr wird im gesamten Kirchenbezirk Bautzen vor Weihnachten dazu aufgerufen, 4 000 Schulanfänger im Partnerkirchenkreis Meru in Tansania mit blauen Rucksäcken zu unterstützen. Die Rucksäcke zum Füllen gibt es für zehn Euro in den Pfarrämtern zu kaufen. Spätestens bis zum vierten Advent sollten sie dort zurückgegeben werden.

Der Martinstag wird traditionell am 11. November gefeiert. Er erinnert an den heiligen Martin von Tours, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Das Teilen der Martinshörnchen setzt diese Tradition symbolisch fort. (SZ)

