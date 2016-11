Martinsumzüge im Osterzgebirge

Zum Martinstag am 11. November finden wieder in vielen Orten Umzüge und andere Veranstaltungen rund um den Heiligen Martin statt. So laden die christlichen Gemeinden in Dippoldiswalde am Freitag ab 16.30 Uhr zunächst in die katholische Kirche auf dem Heideweg zum Martinsspiel ein. Wie Pfarrer Gerald Kluge von der katholischen Pfarrei Osterzgebirge weiter informiert, geht es danach auf einen Lam-pionumzug durch die Innenstadt. Dabei wird die kleinen und großen Laternenträger ganz nach der Legende ein Martinsreiter mit seinem Pferd begleiten. Die Martinslieder, die dabei gesungen werden, umrahmt musikalisch der Posaunenchor. Zum Abschluss an der evangelischen Stadtkirche gibt es ein Lagerfeuer und werden Hörnchen geteilt. Auch das Best Western Ahorn Hotel Stephanshöhe in Schellerhau lädt Einwohner und Gäste an diesem Freitag zu einem Martinsumzug ein. Los geht es 17 Uhr am Hotel. Anschließend können sich die Teilnehmer beim Lagerfeuer aufwärmen. Es gibt Glühwein und für die Kinder Punsch, teilt das Hotel mit. (SZ)

