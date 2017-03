Martinshof plant neues Gebäude in Rothenburg Schon bald könnte auf dem Rothenburger Schlossplatz eine neue Bildungseinrichtung entstehen.

Blick auf den Schlossplatz in Rothenburg © Jens Trenkler

Der Martinshof möchte gerne einen Teil des Rothenburger Schlossplatzes kaufen. Auf dem rund 800 Quadratmeter großen Areal plant das Diakoniewerk ein neues Angebot für Menschen, die keiner Beschäftigung nachgehen. Langzeitarbeitslose und andere sollen so wieder an einen geregelten Arbeitsalltag herangeführt werden, erklärt Diakon Andreas Drese. Er leitet den Bereich Bildung des Martinshofes. Das neue Projekt soll mithilfe von europäischen Fördermitteln und einem Partner in Tschechien gelingen. Anfang April rechnet Andreas Drese mit einer Entscheidung darüber, ob das Konzept tatsächlich umgesetzt werden kann.

Erhält das Diakoniewerk grünes Licht für das internationale Projekt, soll auf dem Schlossplatz in Rothenburg für rund eine halbe Million Euro ein neues Gebäude entstehen. „An der Stelle hat auch schon mal ein Gebäude gestanden“, erklärt Andreas Drese. Die Zusammenarbeit mit dem tschechischen Partner ist auf drei Jahre angelegt. Der kleinere Teil des Fördergeldes fließt in den Bau von Gebäuden in Rothenburg und Tschechien, der größere wird für die Umsetzung der Maßnahme verwendet. „Die Menschen sollen wieder daran gewöhnt werden, pünktlich zu sein“, erklärt Andreas Drese. Die Maßnahme will sie wieder an mögliche Berufsbilder heranführen.

Doch auch beim Verkauf des rund 800 Quadratmeter großen Grundstückes gibt es derzeit noch Fragezeichen. Denn Rothenburg würde dem Diakoniewerk auch gerne eine historische Mauer abtreten, die allerdings sanierungsbedürftig ist. Das möchte der Martinshof gerne vermeiden, da er nicht über die Mittel für eine Rekonstruktion verfügt und dies auch nicht als seine Aufgabe sieht. Im kommenden Technischen Ausschuss am 23. März wollen die Stadt und das Diakoniewerk deswegen noch einmal gemeinsam nach einer Lösung suchen.

Schon bei der Pressekonferenz zum diesjährigen Sommerfest hat Rothenburgs Bürgermeisterin Heike Böhm mitgeteilt, dass mögliche Baumaßnahmen auf dem Schlossplatz den Festbetrieb in diesem Jahr nicht einschränken werden. Das Sommerfest findet in diesem Jahr vom 4. bis zum 6. August statt. Erstmalig wird es nicht vier, sondern nur drei Tage dauern.

