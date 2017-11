Martinsfeuer auf dem Zittauer Marktplatz Am Freitag wird das jährliche Martinsfest in der Marienkirche eröffnet. Anschließend geht es mit Laternen zum Markt.

Zum jährlichen Martinsfest versammeln sich Kinder und Eltern am Freitag wieder auf dem Zittauer Marktplatz. © Matthias Weber

Zittau. In diesem Jahr treffen sich Kinder, Eltern und Großeltern am 10. November, um 16.30 Uhr, in der Marienkirche zum Martinsspiel. Anschließend geht es mit St. Martin hoch zu Ross vornweg und den Lampions in der Hand über die Lessingstraße zum Markt, wo 17.15 Uhr ein Martinsfeuer die Teilnehmer begrüßen wird. (szo)

