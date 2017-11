Martin Schulz sagt Auftritt in Meißen ab Der SPD-Vorsitzende lässt sich entschuldigen. Das Leserforum der SZ am Dienstag findet wegen des neuen Versuchs einer Regierungsbildung nicht statt.

Das SZ-Leserforum mit Martin Schulz am kommenden Dienstag in Meißen wird ausfallen. Grund sind die Entwicklungen in Berlin zur Bildung einer neuen Regierung. © dpa

Das SZ-Leserforum am nächsten Dienstag in Meißen im Saal der Sopro muss ausfallen. Das teilte der SPD-Vorstand am Freitag der Sächsischen Zeitung mit. Der Sprecher von Martin Schulz und des SPD-Vorstandes Tobias Dünow schrieb in einer E-Mail: „Es ist mir wahnsinnig unangenehm - aber ich muss das Leserforum in Meißen absagen.“

Grund sind die Entwicklungen in Berlin zur Bildung einer neuen Regierung. Der Bundespräsident lädt nächste Woche die Kanzlerin, den CSU-Chef und Martin Schulz zu Gesprächen ins Schloss Bellevue ein. Aber schon jetzt sei klar, dass „diese Vor-Sondierungen intensiv mit Partei, Fraktion und Landesverbänden vorbereitet werden müssen“, so der Partei-Sprecher Dünow. „Deshalb wird Herr Schulz in der kommenden Woche viele Termine absagen müssen.“

Ob es einen Alternativtermin in Meißen geben wird, ist noch offen. Die SZ wird alle angemeldeten Gäste des Leserforums über die Absage informieren. Es gingen zahlreiche Fragen der Leser an Martin Schulz bei der Sächsischen Zeitung ein. Sie werden bei einer Alternativveranstaltung Verwendung finden.

Tobias Dünow: „Ich bitte Sie - auch im Namen von Martin Schulz persönlich - um Verständnis. Aber das sind wirklich sehr bewegte Zeiten.“

zur Startseite