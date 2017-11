Martin Schulz kommt nach Meißen Bevor er am 7. Dezember in Berlin zur Wiederwahl als SPD-Parteichef antritt, kommt Martin Schulz nach Meißen und stellt sich Fragen der Bürger.

Der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz. © Kay Nietfeld /dpa

Nach der verpatzten Bundestagswahl mit dem historisch schlechtesten Wahlergebnis seiner Partei betreibt SPD-Chef Martin Schulz Ursachenforschung.

Er sucht das Gespräch mit den Bürgern und reist dazu am 28. November nach Meißen. Dort wird er unter anderem die Frage beantworten müssen, ob seine Partei, die in Ostdeutschland besonders viele Wählerstimmen verloren hat, die Situation in den Dörfern falsch eingeschätzt hat. Der Diskussionabend findet auf Einladung der Sächsischen Zeitung in der Stiftung Soziale Projekte Meißen, Nossener Straße 46, statt.

Interessierte werden gebeten, sich bis zum 24. November unter der E-Mail-Adresse sz.meissen@ddv-mediengruppe.de anzumelden, am besten verbunden mit einer Frage an Martin Schulz. Pro Person können maximal zwei Plätze reserviert werden. Die Teilnahme wird mit einer Antwort-Mail bestätigt, da die Kapazität begrenzt ist. Der Beginn der Veranstaltung ist 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Eintritt ist frei. (SZ)

