Martin reitet durch Görlitz Kirchen, Kitas und der Tierpark feiern Freitag und Sonnabend das Martinsfest.

Am Sonntag wird ein Reiter die Kinder von der Frauen- zur Lutherkirche führen. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Am Sonnabend ist Martinstag – auch in Görlitz wird St. Martin geehrt. Das Martinsfest ist ein Fest des Teilens. Die Legende erinnert an den späteren Bischof Martin von Tours, der im vierten Jahrhundert als Soldat seinen Mantel mit dem Schwert teilte, um eine Hälfte davon einem frierenden Bettler zu geben. Die zentrale Feier in Görlitz beginnt am Sonnabend um 16 Uhr in der Frauenkirche. Von dort aus führt der Reitersmann Martin die Kinder mit ihren Laternen bis zum Lutherplatz. Grundschüler aus der Fischmarktschule erzählen am Feuer vom Martinslicht in ihren Laternen. Am Ende der Feier erhalten alle ein kleines Licht, um manche Dunkelheiten in unserer Stadt in Licht zu verwandeln. Dazu soll auch die Martinsspende dienen. Das eingesammelte Geld wird der Arbeit des Kinder-Kultur-Café Camaleón auf dem Lutherplatz zugute kommen.

Ein Martinsbasar mit selbst gemachten Dingen erwartet die Besucher am Sonnabend, ab 15 Uhr, im Waldorfkindergarten auf dem Niederhof, Kastanienallee 16 a. Mit einem gemeinsamen Lampionumzug um 17.30 Uhr klingt das Fest hier aus.

Wer nicht so lange warten will, kann schon am heutigen Freitag, 17 bis 19 Uhr, in den Naturschutz-Tierpark gehen. Dort erzählen die Kinder aus der Kindertagesstätte im Paul-Gerhard-Haus die Geschichte vom Heiligen Martin. Beim anschließenden gemeinsamen Umzug tauchen die Laternen den Tierpark in stimmungsvolles Licht. Den Abschluss bildet das Martinsfeuer. (szo)

