Martin Luther zu Gast Eine Wanderausstellung entführt sehr lebendig in das Leben des Reformators.

Der große Reformator Martin Luther. © dpa

2017 steht im Zeichen von Martin Luther. Denn in diesem Jahr feiert ganz Deutschland das 500-jährige Reformationsjubiläum. So ist seit Sonntag in Ottendorf-Okrilla eine Wanderausstellung zum Thema „Mensch Martin – Hut ab“ im Gemeindezentrum (Kirchstraße 2) zu sehen. Die Ausstellung führt an acht Stationen durch das Leben von Martin Luther. So können die Besucher ein Blick in die Kindheit des Reformators werfen oder die Wartburg besuchen. Die Reise geht schließlich weiter bis nach Wittenberg, wo die Gäste an Luthers Familientisch Platz nehmen dürfen. Die Ausstellung ist in zwei Abteilungen gegliedert. Ein theoretischer Teil informiert über die Wirkung von Martin Luther, der andere beschäftigt sich mit den Besonderheiten der damaligen Zeit.Die Schau ist bis Ende Januar immer an den Wochenenden jeweils Sonnabend von 14 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Gruppen und Schulklassen können die Ausstellung nach einer Voranmeldung (Telefon: 035205 54258) im Pfarramt täglich ab 8 Uhr besuchen. Auf diese Weise wird der Reformator während des Unterrichtes doch gleich viel lebendiger.

Neben der Wanderausstellung organisiert die Kirchgemeinde von Ottendorf im ersten Halbjahr 2017 auch eine Vortrags-reihe zu Martin Luther. Die erste Veranstaltung findet am nächsten Donnerstag, dem 26. Januar, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum statt. Das Thema an diesem Abend lautet „Der Weg der Reformation von Wittenberg nach Ottendorf 1517-1539.“ (ste)

