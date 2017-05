Martin-Luther-Kirchturm wird wieder geöffnet

Ab kommendem Freitag (19. Mai) kann er wieder ganz legal erklommen werden: der Turm der Martin-Luther-Kirche. Nachdem die Gemeinde Kirchspiel Dresden-Neustadt jahrelang darauf gewartet hat, dass die Spitze des Gotteshauses endlich saniert wird, sind die monatelangen Arbeiten nun abgeschlossen. Am Dienstag wird das mit einem Festkonzert gefeiert. Dann ist der Turm auch bis 23 Uhr geöffnet. Besucher können also aus rund 80 Metern Höhe einen Blick über das nächtliche Dresden werfen. Diese Gelegenheit hat wohl auch so manchen Angetrunkenen gereizt. Mehrfach waren Unbekannte am Baugerüst auf die Turmspitze geklettert.

Das stand rund ein Jahr an dem Bauwerk auf dem Martin-Luther-Platz. Seitdem waren vor allem Steinmetze aktiv, haben die schadhaften Sandsteinplatten ausgetauscht. Auch die Kreuzblumen mussten erneuert werden. Pfarrer Eckehard Möller arbeitete auf die Sanierung seit 2012 hin. Doch das Geld fehlte. Nun gab es von Bund und Land jeweils 200 000 Euro. Den Rest muss die Kirchgemeinde selber finanzieren. Etwa eine Million Euro müssen investiert werden. (SZ/sag)

