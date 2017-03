Martin-Luther-Kirchturm ist saniert Die ersehnten Arbeiten haben den Pfarrer auch nachts ganz schön auf Trab gehalten. Nun sind sie abgeschlossen.

Noch stehen die grell-gelben Gerüst an der Martin-Luther-Kirche. In den kommenden Tagen werden sie aber abgebaut. Denn die Arbeiten am Kirchturm sind beendet. © Sven Ellger

Stück für Stück weicht das Gelb dem Schwarz. Die Arbeiten am Martin-Luther-Kirchturm sind abgeschlossen und das grellgelbe Gerüst verschwindet in den kommenden Tagen komplett. „Endlich“, wird Pfarrer Eckehard Möller wohl sagen. Und das nicht nur, weil er jahrelang auf die Sanierung der maroden Spitze gewartet hat. Sondern auch, weil die Arbeiten ihn nachts nicht mehr schlafen ließen.

Denn jenes Gerüst, das nun verschwindet, wurde von übermütigen, meist alkoholisierten Kletterern genutzt. Sie erklommen den mehr als 80 Meter hohen Kirchturm mehrfach und richteten dort auch Schaden an. So drehten Unbekannte an den Zeigern der Kirchturmuhr und beschädigten das Getriebe. Auch die Glocken waren lange Zeit nicht mehr zu hören. Erst vor einer guten Woche wurde das Geläut erneuert und die Kirche wieder klangvoll. Auch die Steinmetze haben erst vor Kurzem ihren schwindelerregenden Arbeitsplatz verlassen. Sie hatten an dem 1887 errichteten Bauwerk allerhand zu tun. Seit vergangenem Jahr haben sie die schadhaften Sandsteine durch neues Material ersetzt. Dabei sollte natürlich möglichst viel von der originalen Bausubstanz erhalten bleiben. Damit der Unterschied optisch nicht so groß ist, wurden die erneuerten Stellen im oberen Bereich mit einer speziellen Lasur nachgedunkelt. An den drei Kreuzblumen sind die ausgebesserten Stellen hingegen hell geblieben. Das gilt auch für die neue Blume an der Südost-Seite, die seit den 1980er-Jahren fehlte.

Die sichtbaren Reparaturen sollen eine Art Mahnung sein. Denn der jahrelange Verfall des Kirchturms hätte durchaus gefährlich werden können. Er bröckelte vor sich hin, ein Stück einer Kreuzblume fiel sogar auf den angrenzenden Martin-Luther-Platz. Ein Wunder, dass niemandem etwas passiert ist, sagte der Pfarrer. Deswegen drängte er seit 2012 immer wieder auf die Sanierung des Turmes. Lange Zeit fehlte allerdings das Geld. Nun gibt es von Bund und Land jeweils 200 000 Euro Fördermittel, der Rest wird von der Gemeinde und der Landeskirche bezahlt. Etwa eine Million Euro kosten die Arbeiten. Im vergangenen Jahr konnten die Arbeiten schließlich beginnen. Nun kann der Neustädter Gigant wieder legal erklommen werden. Wer Glück hat, kann dabei auch einen neuen Bewohner erblicken. Denn in der Spitze des Gotteshauses ist ein Nistkasten für Turmfalken entstanden.

zur Startseite