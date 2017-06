Martin Gore überrascht Kellner Martin Gore ist vor dem Dresden-Konzert in ein kleines Restaurant eingekehrt und adelt damit dessen vegetarische Küche.

Depeche Mode-Gitarrist Martin Gore (2.v.l.) im Kreise der Brennnessel-Crew. © privat

Mit diesem Gast hatte das „Brennnessel“-Team zum Mittagstisch nicht gerechnet: Depeche-Mode-Gitarrist Martin Gore spazierte am Mittwoch in das Restaurant in der Schützengasse und wollte sich vor seinem Konzert am Abend noch einmal stärken. „Wir waren total überrascht“, sagt Kellnerin Sylke Scholz.

Einen Tisch hatte der Musiker zumindest nicht reserviert. Gore kam mit zwei Bandkollegen und studierte zunächst die Karte. Die Bestellung: vegan. „Er hat das Süßkartoffel-Kichererbsen-Curry mit Quinoa genommen“, so Scholz. „Und er hat aufgegessen.“

Die drei Gäste hätten viel miteinander zu bereden gehabt – zumindest solange, bis die nächsten Besucher kamen. „Klar, viele wollten sich mit ihnen fotografieren lassen.“ Das Brennnessel-Team habe sich eher im Hintergrund gehalten. „Der Betrieb musste ja weitergehen.“

Bereits beim Konzert in Leipzig vor zwei Wochen war Gore in ein vegetarisches Restaurant eingekehrt. Der 55-jährige Engländer ist seit den 80er-Jahren Vegetarier. Vor allem in Deutschland hätte man es früher extrem schwer gehabt, etwas Fleischloses zu finden, sagte er in einem Interview mit der Berliner Zeitung. „Wir haben immer Witze gemacht, dass man in Deutschland alles mit Speck bekommt. Die Leute dachten, sie würden dir etwas Gutes tun.“ Heute sei das zum Glück besser. „Wir gehen auf Tour oft essen, und Deutschland hat einige der besten vegetarischen Restaurants.“

Zum Schluss blieb dem Brennnessel-Team dann doch noch Zeit für ein gemeinsames Foto mit dem Star. Das Bild wurde noch vor dem Konzert in der Flutrinne auf Facebook gepostet. „Danke für den Besuch“, schrieb Wirt Detlef Janz dazu. „Für uns ist das natürlich eine super Werbung“, sagt Sylke Scholz.

