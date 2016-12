Martin Dulig macht Druck auf Bombardier Sachsens Wirtschaftsminister fordert Klarheit. Die Ungewissheit über die Zukunft des Waggonbaus in Görlitz gehe zulasten der Mitarbeiter.

Im Januar war Martin Dulig (links) zu einem Pressetermin IG Metall und Bombardier Görlitz vor Ort, hier mit Jan Otto von der IG Metall. © nikolaischmidt.de

Görlitz/Dresden. Die sächsische Landesregierung fühlt sich von der Bombardier-Spitze schlecht über die weitere Entwicklung in den beiden sächsischen Werken in Görlitz und Bautzen unterrichtet. Wirtschaftsminister Martin Dulig fordert daher frühzeitige Informationen sowie verlässliche und autorisierte Ansprechpartner vonseiten des kanadischen Unternehmens. „Die derzeit kursierenden Gerüchte gehen vor allem zulasten der Belegschaft, die in der Vorweihnachtszeit um ihre Arbeitsplätze zittern muss“, erklärt Dulig.

Er reagierte damit auf jüngste Medienberichte. Darin hieß es, dass Bombardier seinen Sparkurs noch mal verschärfen und weitere Stellen in Görlitz und Bautzen streichen könnte. Allerdings gibt es für diese Berichte noch keine Bestätigung von Bombardier. Details über den Kurs werden für die zweite Wochenhälfte erwartet. Nach Angaben des sächsischen Wirtschaftsministeriums hat Bombardier bereits in einem ersten Schritt der Restrukturierung von Anfang des Jahres an den beiden sächsischen Standorten mehr als 900 Stellen abgebaut.

Landtagsabgeordneter Mirko Schultze (Linkspartei) kündigte an, gemeinsam mit der Belegschaft auf die Straße zu gehen und gegen die Stellenstreichungen zu protestieren. Zugleich rief er die Görlitzer und Bautzener auf, sich an den Aktionen der IG Metall am Donnerstag und Freitag dieser Woche zu beteiligen, um den Waggonbauern zu zeigen, dass „wir alle hinter ihnen stehen.“ Nach Ansicht von Schultze hat der Waggonbau eine lange Geschichte in der Region und muss sie auch weiterhin haben. Zugleich warf er dem Görlitzer Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer (CDU) vor, dass seine Versprechen nur heiße Luft gewesen seien, sich gegen die Stellenstreichungen einzusetzen.

Politiker aller Parteien hatten sich in der Vergangenheit für einen Erhalt des Görlitzer Waggonbaus eingesetzt und dabei auch an den Warnstreiks vor den Werktoren teilgenommen oder zum 1. Mai das Thema in den Mittelpunkt ihrer Reden gestellt. Zugleich aber hatten Kretschmer und sein SPD-Kollege Thomas Jurk immer wieder von dem kanadischen Eigentümer Klarheit über die Zukunft des Werkes gefordert. Dazu zählt auch eine Strategie, welche Wagen in den nächsten Jahren im sächsischen Schienenfahrzeugzentrum gebaut werden sollen.

Doch gerade an neuen Produkten, die den Bahnunternehmen in Europa und weltweit angeboten werden können, mangelt es im Moment bei Bombardier. Die Werke sind derzeit damit beschäftigt, den Großauftrag für die Schweiz fertigzustellen. Auch einzelne Waggons für die Deutsche Bahn und Israel sind immer wieder im Programm. Wie aber nach 2020 die Werke in Görlitz und Bautzen mit derzeit knapp 3 000 Mitarbeitern ausgelastet werden können, ist nicht absehbar.

