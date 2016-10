Marrack und Novotny schießen Schiebocker Reserve ab

© Uwe Soeder

Fußball-Landesklasse Ost. Man musste es fast befürchten: Ralf Marrack und Petr Novotny liefen beim FSV Neusalza-Spremberg im Heimspiel gegen die Schiebocker Oberliga-Reserve (4:2) zu Höchstform auf. Marrack markierte seine Saisontore vier bis sechs (3., 77., 90.), Novotny war zum vierten Mal in dieser Saison erfolgreich (9.). Die beiden Torjäger waren in der Sommerpause überraschend vom Bischofswerdaer FV zum Landesklässler gewechselt. Die Treffer der Gäste, die weiter ohne einen Sieg am Tabellenende stehen, erzielten Christian Pötschke (2.) und Bartosz Szymanski (28.).

Richtig angekommen in der neuen Liga ist offensichtlich die SG Crostwitz 1981. Nach vier Auftaktpleiten holte der Aufsteiger aus den letzten drei Partien sieben Punkte. Dem 2:1 in Bischofswerda und dem 1:1 zu Hause gegen Titelanwärter Laubegast folgte am Sonntag ein 4:1 (2:0)-Erfolg beim LSV Neustadt/Spree. Radim Vechet (34.), Tom Hentschel (45.+1) sowie in der Schlussphase Michael Müller (86.) und Thomas Domaschke (90.+4) trugen sich in die Torschützenliste ein. Für den Ehrentreffer der Platzbesitzer zeichnete Miloslav Kousal (79.) verantwortlich.

Niederlage trotz langer Überzahl

Aus dem Tritt gekommen ist der SV Oberland Spree, der in Bad Muskau (0:1) die dritte Niederlage infolge kassierte. Nun ist es keine Schande, in der Parkstadt zu verlieren, aber die Gastgeber spielten ab der 39. Minute in Unterzahl! Slawomir Orzech sah die Rote Karte. Zu diesem Zeitpunkt führte Bad Muskau durch einen Treffer von Mateusz Zebrowski (19.) schon mit 1:0.

Die SG Weixdorf behielt im Stadtderby gegen Zschachwitz mit 5:1 (1:0) die Oberhand. „Es war trotzdem ein Ritt auf Messers Schneide. Ein starker Gegner, der in der ersten Halbzeit durchaus auch klar in Führung hätte liegen können“, atmete der Weixdorfer Trainer Holger Steinhardt auf. Der 54-Jährige musste auf seine Stammleute Felix Röthig, Riko Klausnitzer und Tobias Kramosch verzichten. Trotzdem gelang schon in der vierten Minute das 1:0 durch Dominic Hoffmann. Danach übernahm die Zschachwitzer „Oldie“-Truppe (Durchschnittsalter 32 Jahre) die Regie. „Sie hatten mehr Ballbesitz, waren spielerisch besser und hatten die besseren Chancen. Da hatten wir Glück, aber auch unser Keeper Tino Kalies hat stark gehalten“, erklärte Steinhardt.

Nach dem Seitenwechsel verwandelte Dietrich Eisold einen Foulelfmeter (49.), fünf Minuten später packte Hoffmann seinen zweiten Streich aus. Entschieden war die Partie trotzdem nicht. Nach dem Gegentor durch Martin Goldmann in der 66. Minute besaßen die Gäste weitere Möglichkeiten zum Anschlusstor. Hoffmann erlöste schließlich die Weixdorfer mit seinem dritten Tor (72.). Der Dreifachschütze stammt aus dem eigenen Nachwuchs des Vereins und feiert am Donnerstag seinen 21. Geburtstag. Martin Stoll machte in der 84. Minute endgültig alles klar. (js/jj)

