Marrack ist schon wieder Kapitän In der Landesklasse Ost gastiert der FSV Neusalza/Spremberg an diesem Sonntag in Weixdorf.

Fußball. Am 6. Spieltag der Landesklasse Ost trifft Aufsteiger SG Weixdorf auf dem FSV Neusalza-Spremberg. Die Schützlinge von Trainer Andre Kohlschütter rangieren momentan auf dem fünften Tabellenplatz. Am vergangenen Wochenende gab es einen 3:1-Erfolg über den Dresdner SC – Toregarant Ralf Marrack traf im Doppelpack. Der Angreifer war in der Sommerpause Oberligisten Bischofswerdaer FV gekommen. Auch sein Sturmpartner Petr Novotny kam aus Schiebock, fehlte zuletzt aber aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre.

Ralf Marrack ist inzwischen auch bei Neusalza/Spremberg der Spielführer und erzielte bisher drei Tore. Dabei war er nicht immer mit von der Partie, „weil jetzt natürlich auch berufliche Dinge dazwischen kommen können.“

In Bischofswerda weiß man längst, was man am Routinier hatte. „Marracks Tore fehlen uns im Moment“, sagt BFV-Trainer Erik Schmidt. „Aber wir wollten diesen personellen Schnitt, um mittelfristig eine junge Mannschaft für die Regionalliga aufzubauen.“ Auch Marrack wollte diese Trennung: „Ich bin 30 und muss daran denken, dass ich nach dem Fußball einen Beruf ausüben will, der mich erfüllt und mit dem ich auch zu unserem Lebensunterhalt ausreichend beitragen kann. Deshalb war dieser Schnitt logisch. Oberliga zu spielen, erfordert viel Zeit und Kraft, die ich jetzt anders einsetze.“

Anfang 2010 war Ralf Marrack vom Chemnitzer FC nach Bautzen gewechselt. Thomas Hoßmang hatte ihn zu Budissa geholt. Marrack wurde zum Publikumsliebling in der Spreestadt. (js)

