Marrack auf dem Weg an die Spitze Neusalza würde mit einem Sieg gegen den BFV II die Radebeuler überholen. SV Oberland Spree und Crostwitz spielen auswärts.

Fußball. In der Fußball-Landesklasse Ost könnte es am siebenten Spieltag einen Wechsel an der Spitze des 13er-Feldes geben, denn Tabellenführer Radebeuler BC ist diesmal spielfrei. Auf den Platz an der Sonne will der FSV Neusalza/Spremberg (zwei Zähler hinter dem RBC), der sich mit den Ex-Schiebockern Ralf Marrack und Peter Novotny inzwischen auf Rang zwei vorgearbeitet hat. Am Sonntag hat der Tabellenzweite den noch sieglosen Bischofswerdaer FV II (zwei Remis, drei Niederlagen) zu Gast.

Zur gleichen Zeit gastiert der SV Oberland/Spree in Bad Muskau. Nach zuletzt 19 Gegentoren – im Punktspiel gegen den FC Oberlausitz II (2:8) und im Pokal gegen Lok Leipzig (2:11) – sollte die Mannschaft um Spielertrainer Stefan Richter ihr Augenmerk auf die Stabilisierung der Defensive legen. Bereits am Sonnabend reist Aufsteiger SG Crostwitz 1981 zum LSV Neustadt/Spree (7.). Die Gastgeber haben drei Punkte mehr auf dem Konto als der Tabellen-Vorletzte, der erst in den letzten beiden Partien in Bischofswerda (2:1) und zu Hause gegen Titelanwärter Laubegast (1:1) punkten konnte. Weixdorf empfängt am Sonntag um 15 Uhr Zschachwitz. (js)

