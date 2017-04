Marokkaner vor Gericht Ein 24-jähriger Asylbewerber muss sich derzeit vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Ihm werden elf Fälle von Diebstahl, Körperverletzung , schwerem Raub und Einbruch vorgeworfen.

Prozess am Landgericht Chemnitz gegen einen 24-jährigen Asylbewerber aus Casablanca wegen schweren Raubes. Der Angeklagte soll 2016 in Döbeln anderen Asylbewerbern Geld geraubt haben. © Harry Haertel

Vor dem Landgericht Chemnitz hat am Donnerstagvormittag der Prozess gegen einen 24-jährigen Asylbewerber aus Casablanca begonnen. Dem Marokkaner werden insgesamt elf Taten zur Last gelegt. Unter anderem soll er einen anderen Asylbewerber wegen 30 Euro mit einem Messer bedroht und ihn so zum Sprung aus einem Fenster getrieben haben. Rund 20 Minuten umfasste allein das Vortragen der Anklage durch die Staatsanwältin.

Die Beweisaufnahme gestaltet sich schwierig. Die geladenen Zeugen, darunter die Opfer des Angeklagten, können teilweise keine genauen Aussagen zu den Vorwürfen machen. Selbst auf Nachfrage des vorsitzenden Richters Kay-Uwe Sander gibt es unklare Antworten.

Der Prozess wird am kommenden Montag fortgesetzt. (DA/mf)

