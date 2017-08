Marokkaner sitzt im Gefängnis Nach dem dramatischen Vorfall am Sonntag in Heidenau, wurde der Mann, der seine Freundin und das gemeinsame Kind bedrohte, einem Haftrichter vorgeführt. Jetzt wartet er auf die Eröffnung des Verfahrens – hinter Gittern.

Zweieinhalb Stunden hat die Haftvorführung am Montag gedauert. Danach erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 26-jährigen Marokkaner, der am Sonntag in Heidenau seine Freundin bedrohte und mit ihrem Kind aus dem Fenster klettern wollte. Insgesamt fünf Vorwürfe gegen ihn gibt es: Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Bedrohung. Es wird auch wegen des Verdachts des versuchten Totschlags des Kindes weiter ermittelt. Am Tötungsvorsatz gibt es jedoch erhebliche Zweifel, da der Beschuldigte genügend Zeit gehabt hätte, das Kind vom Dachfenster herunterfallen zu lassen und es nicht tat, sagt die Staatsanwaltschaft. Der Strafrahmen für die Vorwürfe liegt zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Freiheitsstrafe.

Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Dresden. Mutter und Kind sind derzeit noch zur Beobachtung im Krankenhaus. Insbesondere die Mutter bedarf psychologischer Unterstützung. Weitere Untersuchungen stehen laut Staatsanwaltschaft an, die Polizisten, die am Sonntag im Einsatz waren, werden noch zum Tathergang gefragt. (SZ/sab)

Links zum Thema Dramatischer Familienstreit

zur Startseite