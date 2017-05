Marokkaner legt Revision ein Ein Asylbewerber wird unter anderem für schweren Raub gefährliche Körperverletzung zu sieben Jahren Haft verurteilt. Akzeptieren will er die Strafe nicht. Ob die Revision berechtigt ist, entscheidet der Bundesgerichtshof.

Sieben Jahre Haft, unter anderem für schweren Raub, gefährliche und fahrlässige Körperverletzung sowie den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, dazu wurde ein 24-jähriger Marokkaner kürzlich vom Landgericht Chemnitz verurteilt. Die Strafe akzeptieren will der Asylbewerber allerdings nicht. „Noch am Tag nach der Urteilsverkündung hat die Verteidigung Revision gegen das Urteil eingelegt“, informierte Gerichtssprecherin Marika Lang auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers.

Verteidiger Thomas H. Fischer aus Döbeln muss diese nun schriftlich begründen. Sobald die Urteilsbegründung in schriftlicher Form vorliegt, hat er dazu einen Monat Zeit. Ob die Revision berechtigt ist, entscheidet am Ende der Bundesgerichtshof in Leipzig. Werden Fehler in der Urteilsbegründung festgestellt, muss vor einer anderen Kammer erneut am Landgericht Chemnitz verhandelt werden. Pflichtverteidiger Fischer legte sich im Plädoyer auf kein Strafmaß fest. „Ich stelle keinen eigenen Strafantrag, sondern das Gericht soll entscheiden, was rechtens ist.“ In Gesprächen habe der Angeklagte die Taten geleugnet. Fischer hielt zudem nur wenige Zeugen für glaubwürdig. (DA/mf)

