Marodes Haus kommt weg Das Gebäude Talstraße 1 soll abgerissen werden. Bis dahin brauchen Anwohner und Kraftfahrer aber viel Geduld.

Voraussichtlich im August oder September wird das Haus Nummer 1 an der Talstraße in Waldheim abgerissen. Nachdem sich der Eigentümer seit Jahren nicht um die Sicherung des Gebäudes kümmert, hat die Bauaufsicht des Landratsamtes jetzt eine entsprechende Entscheidung getroffen. © Dietmar Thomas

Eine der Dachgauben hängt schief in dem teilweise kaputten Dach. Eine weitere Gaube ist bereits nach innen gestürzt. Das Sonnenlicht scheint bis in die darunter liegende Etage. Einige Fenster sind offen oder kaputt und im Erdgeschoss mit Holzbalken verschlossen, die Briefkästen demoliert. Das Haus Talstraße 1 in Waldheim macht einen desolaten Eindruck. Aber der Eigentümer kümmert sich nicht darum. Auch nicht nach mehrmaliger Aufforderung durch das Landratsamt Mittelsachsen. Dessen Bauaufsicht hat bereits Ende vergangenen Jahres mit einer sogenannten Ersatzvornahme eingegriffen.

Das Eckgebäude wurde weiträumig abgesperrt. „Es kommt nur noch ein Abriss infrage“, teilt Cornelia Kluge, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit. Die Bauaufsicht bereite derzeit eine Ausschreibung vor. „Aufgrund der zu beachtenden Fristen wird der Abriss im August oder September erfolgen“, so Kluge. Wie hoch die Kosten dafür sein werden, kann die Pressesprecherin derzeit noch nicht sagen. Das Grundstück bleibt aber im Besitz des privaten Eigentümers, deshalb entscheidet er auch über die spätere Nutzung der entstehenden Brachfläche.

Wenn von einer Immobilie eine Gefahr ausgeht, muss die öffentliche Hand eingreifen, um die Allgemeinheit zu schützen. Das kann die Sicherung, aber auch der Abriss eines Hauses sein. Der Eingriff erfolgt nur in akuten Ausnahmefällen und nachdem alles unternommen wurde, um den Eigentümer zum Handeln zu bewegen. Die Kosten werden dem Eigentümer in Rechnung gestellt. Das nennt man Ersatzvornahme. Zurzeit stehen im Landkreis Mittelsachsen rund 200 Objekte unter Beobachtung der Bauaufsichtsbehörde. Neben der Talstraße 1 werden in diesem Jahr voraussichtlich noch vier weitere Häuser im Kreis abgerissen.

Durch die Sperrung wurde die Talstraße zur Sackgasse. „Das ist unverschämt. Der Eigentümer müsste bestraft werden“, schimpft eine ältere Dame. Ein Mann hat beobachtet, dass in dem Gebäude illegal Müll entsorgt wird. Die Nachricht, dass das Haus abgerissen werden soll, freut die Anwohner. „Es wird auch Zeit. Wollen wir das Beste hoffen“, meint eine Seniorin.

Das Aufstellen der hohen Bauzäune hat vielfältige Folgen: Die Anwohner nutzen trotz der veränderten Situation die Parkbuchten in der Talstraße. Wollen sie die wieder verlassen, müssen sie auf der Straße wenden. Die Müllfahrzeuge fahren gleich rückwärts in die Sackgasse, um die Tonnen zu leeren. Auch der Bus in Richtung Schönberg muss seit Monaten eine andere Route nehmen. Die Haltestelle an der Ecke Tal-/Feldstraße ist weggefallen, der Weg bis zur nächsten Haltestelle an der Mortelstraße weiter geworden. Auch, wer auf der Hainichener Straße unterwegs ist, muss noch mehr aufpassen. Denn die Absperrungen sind so hoch, dass die Sicht für die Kraftfahrer stark eingeschränkt ist.

