Marodes Haus ist bald weg Ende November soll das Gebäude Talstraße 1 abgerissen werden. Dafür wird die Kreuzung komplett gesperrt.

Die weiträumige Absperrung um das Haus Talstraße 1 in Waldheim sorgt seit zehn Monaten für Behinderungen. Das soll sich bald ändern. Denn in vier Wochen kommt der Abrissbagger. © Dietmar Thomas

Das Eckhaus Talstraße 1 in Waldheim ist für die benachbarten Anwohner schon lange ein Ärgernis. Noch mehr, seit das Gebäude im Dezember vergangenen Jahres so weiträumig abgesperrt wurde, dass die Talstraße seitdem eine Sackgasse ist. Ursprünglich war diese Sicherung nur bis Ende Februar geplant. Dann hieß es, der Abriss erfolge im August oder September. Eine erneute Nachfrage des Döbelner Anzeigers beim Landratsamt Mittelsachsen ergab, dass jetzt ein konkreter Termin feststeht. „Der Abriss beginnt am 28. November“, teilt Pressesprecherin Cornelia Kluge mit. Das habe zur Folge, dass der komplette Kreuzungsbereich für rund drei Wochen gesperrt werde.

Die Schäden an dem Mehrfamilienhaus werden von Monat zu Monat größer. Eine der Dachgauben hängt schief in dem teilweise kaputten Dach. Eine weitere Gaube ist bereits nach innen gestürzt. Das Sonnenlicht scheint bis in die darunter liegende Etage. Der Eigentümer kümmert sich seit Jahren nicht um das Gebäude. Auch auf mehrmalige Aufforderung durch das Landratsamt hat er nicht reagiert. Deshalb hat die Bauaufsicht Ende 2016 mit einer sogenannten Ersatzvornahme eingegriffen. Ein vom Landratsamt beauftragter Sachverständiger stellte schon damals starke Schäden an dem Gebäude fest, die auch den Absturz einzelner Teile zur Folge haben könnten. „Um eine Gefährdung auszuschließen, wurde die Straße gesperrt“, erläutert Pressesprecher André Kaiser zu diesem Zeitpunkt die Gründe für die Sperrung. Die besteht nun schon seit mehr als zehn Monaten, und das Gebäude wird inzwischen als illegale Müllhalde genutzt.

Nachbargiebel werden gesichert

In den Abriss des dreistöckigen Eckgebäudes, hinter dem sich zu DDR-Zeiten eine Fabrik befand, investiert das Landratsamt rund 90 000 Euro. Die Kosten werden dem Eigentümer anschließend in Rechnung gestellt. Durch den Abbruch entsteht eine etwa 350 Quadratmeter große Freifläche. Die frei werdenden Giebel der Nachbargebäude werden bei Bedarf gesichert, erklärt Cornelia Kluge.

Neben der Talstraße 1 stehen auch die Bahnhofstraße 25 und der Alte Vereinshof an der Breitscheidstraße unter Beobachtung der Bauaufsicht des Landratsamtes. Aber „zum heutigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob ein Abriss notwendig ist“, so die Pressesprecherin.

Das Haus Bahnhofstraße 25 befindet sich durch eine Öffnung im Dach in einem kritischen Zustand. Der ist aber noch nicht so krass, dass das Gebäude durch einen Bauzaun abgesperrt werden müsste. Schlimmer sieht das Hintergebäude aus, das zu diesem Grundstück gehört.

Um das ehemalige Hotel „Vereinshof“ an der Breitscheidstraße 11 kümmert sich ebenfalls niemand mehr. Neben dem Gebäudekomplex wuchert wild gewachsenes Grün. Im Frühjahr 1898 wurde das Haus erstmals als Herberge eingerichtet. Seitdem hatte es fünf Betreiber, zuletzt war es der VEB Sitzmöbelwerke. (mit fk)

