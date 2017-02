Marodes Gebäude kommt weg Der Abriss soll das Wohnumfeld aufwerten. Auch die Bewohner des künftigen Alloheims haben etwas davon.

Das große Gebäude soll vor dem Bau der Seniorenresidenz an der Breitscheidstraße abgerissen werden. © Dietmar Thomas

Zum Gebäude mit der Hausnummer 37 an der Waldheimer Bahnhofstraße gehört ein Hinter- und Seitengebäude, das schon seit längerer Zeit nicht mehr genutzt wird. Der Waldheimer Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Abriss der Gebäude mit Mitteln aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau Ost zu fördern. Die Gebäude werden komplett abgerissen. „Anschließend wird die frei gewordene Fläche zur Aufwertung des Wohnumfeldes neu gestaltet“, erläutert Waldheims Bauamtsleiter Michael Wittig. Das heißt, sie wird hergerichtet und begrünt. Eine Wiederbebauung solle nicht erfolgen.

Die Kosten für den Abriss betragen mehr als 46 000 Euro. Ein Drittel davon übernimmt die Stadt als Eigenanteil. Alle Gebäude und baulichen Anlagen weisen irreparable Schäden auf, sodass sich eine Modernisierung beziehungsweise Instandsetzung nicht lohnt. Eigentümer der Gebäude ist die Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft, die den Abbruch der Gebäude auch übernehmen wird. Der Abriss soll in den nächsten Monaten über die Bühne gehen. „Auf alle Fälle, bevor der Bau des neuen Seniorenheims beginnt. So ist die Entsorgung des Bauschutts über die jetzt noch freie Fläche an der Breitscheidstraße möglich“, sagt Michael Wittig. Nach dem Abriss der maroden Gebäude besteht dann auch mehr Baufreiheit bei der Errichtung der Seniorenresidenz.

Von der Aufwertung des Wohnumfeldes, die mit dem Abriss geschaffen wird, haben auch die zukünftigen Bewohner der Seniorenresidenz etwas. Sie blicken dann nicht mehr auf eine Ruine, sondern auf begrünte Flächen. Die Alloheim-Gruppe, die die Seniorenresidenz bauen will, schafft damit an der Breitscheidstraße ein Heim für 117 Bewohner. Baubeginn wird voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres sein. Die Kosten werden mit etwa 8,5 Millionen Euro veranschlagt. Realisiert wird das Projekt gemeinsam mit der Modern Living Gesellschaft für kundenorientiertes Bauen mbH, die auch als Vermieter auftreten wird. Es entstehen etwa 100 Arbeitsplätze. In der neuen Residenz wird es eine eigene Wäscherei, eine Küche sowie eine Hausreinigung geben. In dem Objekt an der Breitscheidstraße sollen 15 Doppel- und 87 Einzelzimmer entstehen. Es wird eine Fläche von knapp 6 000 Quadratmetern bebaut. „Wir legen Wert darauf, dass die Räume groß und freundlich sind, und dass sich die Bewohner wohlfühlen“, hatte Harald Rogalinski, Geschäftsführer der Modern Living bei der Vorstellung des Projektes gesagt. Die Einzelzimmer werden eine Größe von 19 bis 20 Quadratmeter haben, die Doppelzimmer sind 24 bis 25 Quadratmeter groß. Dazu kommt jeweils noch das Bad.

