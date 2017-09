Marodes Erbgericht hat neuen Besitzer Das Gebäude in Schöna ging bei der Zwangsversteigerung für den Mindestpreis weg. Der war ziemlich günstig.

Geht es am Erbgericht in Schöna jetzt voran? © Norbert Millauer

Im zweiten Anlauf hat die Zwangsversteigerung des Erbgerichts in Schöna ein Ergebnis gebracht. Das seit Langem leer stehende Gebäude an der Hauptstraße hat einen neuen Besitzer. Ein Bieter aus der Region erhielt den Zuschlag für 3 830 Euro, dem Mindestpreis. Auch der Bürgermeister von Reinhardtsdorf-Schöna, Olaf Ehrlich (parteilos), war bei der Versteigerung diese Woche in Dresden mit dabei, und zwar nicht nur um zu gucken. „Hätte es keinen Bieter gegeben, hatte ich das Mandat vom Gemeinderat bekommen, das Mindestgebot zu bieten“, erklärt Ehrlich. Das war nun nicht nötig. Der Bürgermeister hat auch gleich einen Gesprächstermin mit dem neuen Eigentümer vereinbart. „Was er mit der Immobilie vorhat, war auf die Schnelle aber nicht rauszukriegen“, sagt der Bürgermeister. Weil das marode Gebäude dringend gesichert werden muss und der bisherige Besitzer eine erhebliche Summe an Steuern und Abgaben nicht zahlte, kam es zur Zwangsversteigerung. (SZ/gk)

zur Startseite