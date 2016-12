Marodes Berufsschulzentrum in der Neustadt soll saniert werden Das Geld ist zwar eingeplant. Doch nach mehrfachem Baustopp bleibt die Skepsis.

Erst geht eine Steckdose, später ein Lichtschalter in Flammen auf – am Berufsschulzentrum „Prof. Dr. Zeigner“ auf der Melanchtonstraße muss sich dringend etwas tun. In diesem Jahr wurde das nach Erlwein-Plänen errichtete Gebäude 100 Jahre alt, es ist marode. Bereits zweimal gab es Hoffnung. Das Geld stand bereit, die Pläne für eine Sanierung wurden abgenickt. Doch ebenfalls zweimal wurde der Umbau dann wieder abgesagt. 2010 fehlten die Fördermittel. Die waren im vergangenen Jahr zwar da, wurden aber kurzfristig von der Stadt umverteilt. Nun gibt es erneut Anlass zur Hoffnung: Abermals ist die Sanierung des BSZ im Haushalt eingeplant.

„Grundsätzlich stimmen uns die Mitteilungen und Planungen positiv. Es bleibt aber, nach nunmehr dreimaliger Streichung des Projektes, ein gehöriges Stück Skepsis“, sagt Schulleiter Konstantin Samaras. „Zuletzt wurden Mittel ohne Einbeziehung des Stadtrates anderweitig eingesetzt. Auch der vielfach geäußerte Satz ‚Schulneubau geht vor Sanierung‘ sorgt für eher verhaltenen Optimismus.“ Dabei sorgt sich der Direktor auch um die Sicherheit seiner 720 Auszubildenden und 277 Wirtschaftsgymnasiasten – vor allem nach den Brandvorfällen.

Zwischenzeitlich musste sogar eine Brandwache – ein menschlicher Feuermelder – eingesetzt werden. Allerdings wurden mittlerweile zumindest Brandschutztüren eingebaut. Außerdem wurde die Elektroanlage auf Drängen der Landesdirektion Sachsen erneuert. Zu weiteren Zwischenfällen kam es in diesem Schuljahr deshalb nicht. Trotzdem ist die Unterrichtsqualität eingeschränkt – auch wegen der Neuerungen.

So fliegen in einigen Räumen die Sicherungen schneller raus, zum Beispiel wenn ein Projektor benutzt wird. „Grundsätzlich ist gesichert, dass der Unterricht lehrplangerecht und in notwendiger Qualität gehalten werden kann“, so Samaras. „Mit den Misslichkeiten haben wir uns arrangiert, davon ausgehend, dass es nur eine Übergangslösung ist.“ So sehen es zumindest die derzeitigen Pläne der Stadt vor.

Demnach soll die Sanierung des Berufsschulzentrums im Herbst kommenden Jahres beginnen. Im ersten Bauabschnitt soll bis Frühjahr 2020 ein Erweiterungsbau mit Turnhalle entstehen. Anschließend soll das Denkmal bis Herbst 2021 saniert werden. Das Geld dafür ist zwar im Haushalt für 2017/18 eingeplant. Es bleibt abzuwarten, ob die Sanierung beim dritten Anlauf kommt.

