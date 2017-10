Marode Berufsschule wird endlich saniert

Die Berufsschule für Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“. © Karl-Ludwig Oberthür

Immer wieder ist die Sanierung der Berufsschule für Wirtschaft „Prof. Dr. Zeigner“ zugunsten anderer Projekte verschoben worden. Zwischenzeitlich drohte wegen Brandschutzmängeln sogar die Nutzungsuntersagung. Nur durch provisorische Maßnahmen, wie Gerüsttreppen am Haus, durfte weiter unterrichtet werden. Nun soll das denkmalgeschützte Haus an der Melanchthonstraße in der Neustadt endlich erneuert werden. Ab Mai 2018 wird zunächst ein Erweiterungsgebäude sowie eine Turnhalle gebaut. Wenn dieses 2020 fertig ist, kann auch der Altbau in Angriff genommen werden, teilt die Stadtverwaltung in einer Stadtratsvorlage mit.

Im Oktober 2021 können wieder Berufsschüler darin lernen. Derzeit geht die Verwaltung von Kosten in Höhe von 37,7 Millionen Euro für alles aus, inklusive einem Risiko-Budget. Es wurden Fördermittel beantragt. Wegen steigender Schülerzahlen sei die Erweiterung des Berufsschulzentrums nötig, so die Stadt. (SZ/sr)

