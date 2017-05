Marmelade kochen und Kränze binden Vor 25 Jahren wurde der Landfrauenverband gegründet. In der Stadt gab es Ortsvereine. Nun führt ein neues Gremium die Arbeit weiter.

Auch bei der Eröffnung der „Großen Emma“ in Zabeltitz vor drei Jahren waren die Landfrauen dabei und rührten mit dem damaligen Landwirtschaftsminister Frank Kupfer Marmelade. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Wer fertigt jährlich für Sachsens Erntekönigin und -prinzessin den Kopfschmuck? Wer kocht mit Ministern Marmelade ein? Das sind die Landfrauen. Aus dem Mut von 1992, sich in Vereinen zusammenzuschließen und sich für die eigenen Interessen stark zu machen, hat sich eben eine lebendige gesellschaftliche Kraft in den ländlichen Regionen entwickelt. Im November 1998 bildete sich dann ein Kreislandfrauenverein Riesa-Großenhain e.V. mit vier Ortsvereinen und ungefähr 60 Landfrauen.

„Auch wir haben Spuren hinterlassen, wir denken an das ABM-Projekt 1998 bis 2003 in Wildenhain oder die Durchführung des siebenten Wettbewerbes schönste Erntekrone und schönster Erntekranz Sachsens 2000 im Schloss Schönfeld“, erinnert sich Regina George aus Lampertswalde, die frühere Kreisvorsitzende.

2001 übernahmen die Landfrauen als Träger die Thiendorfer Kita Kinderland, pflanzten zur Landesgartenschau 2002 einen Baum und beteiligten sich aktiv an den Ausstellungen. Der Landclub Wildenhain musste allerdings Ende 2003 schließen. Unvergessen ist der Besuch der damaligen Sozialministerin Sachsens Helma Orosz zum 15-jährigen Verbandsjubiläum, das im Kulturschloss Großenhain gefeiert wurde.

„Wir Landfrauen nehmen jedes Jahr mit Erfolg an den landesweiten Wettbewerben teil“, sagt Regina George. Zum jährlichen Großenhainer Bauernmarkt kann man die große gewickelte Krone auf dem Hauptmarkt bewundern sowie viele Kronen und Kränze in vielen Orten der Umgebung. Ob zu den Leinentagen in Rammenau, dem Erntefest in Klosterbuch, beim Markt „Hausgemacht“ im Elbe-Röder-Dreieck oder zur Schlossweihnacht in Schönfeld – die Landfrauen bringen sich bis heute ein. Das Kneipp-Kinderland Thiendorf bietet dorfoffene Angebote an, die sehr rege genutzt werden.

Aus gesundheitlichen Gründen gab Regina George den Vereinsvorsitz ab. Es wurde ein neuer, jüngerer Vorstand gewählt und aus dem Kreislandfrauenverein Riesa-Großenhain e.V. wurde der Land-Leben e.V.

Der Sächsische Landfrauenverband erstellt nun im Rahmen des Jubiläums eine Broschüre mit 25 Landfrauen, die sich auf verschiedenen Gebieten eingebracht haben. „Bei den 25 Porträts sind auch mindestens drei Landfrauen aus unserem Gebiet dabei“, weiß Regina George. Unter anderem sie, Ellen Rutsch aus Kalkreuth und Steffy Steinborn aus Schönfeld. „Es gibt viele Landfrauen, die nicht genannt werden können, die sich immer einbringen und dabei sind, denen gebührt ein riesiges Danke“, sagt Regina George. Auch den fleißigen Helfern, die den Landfrauen treu bleiben, und natürlich ihren Familien, die helfen, wo es nötig ist.

Am 6. Mai wird im Landhotel Sonnenhof Ossig bei Roßwein das 25-jährige Jubiläum gebührend gefeiert. (SZ)

www.Landfrauen-sachsen.de

