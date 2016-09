Markus Renner wird Bürgermeister Die Stadträte wählten soeben den bisherigen Ordnungsamts-Chef zum Nachfolger von Hartmut Gruner.

Herzliche Gratulation nach der Wahl. Hartmut Gruner (r.) beglückwünscht seinen Nachfolger im Bürgermeister-Amt Markus Renner. © M. Herrmann

Ordnungsamts-Chef Markus Renner wird neuer 1. Bürgermeister in der Stadt Meißen und in dieser Funktion Stellvertreter von OB Olaf Raschke. Die Stadträte votierten soeben in einer geheimen Wahl mehrheitlich für den 36-Jährigen. Markus Renner erhielt 18 der 27 abgegebenen Stimmen und setzte sich damit klar gegen Mitbewerber Stefan Sari durch, der auf sieben Stimmen kam. Zwei Stimmen waren ungültig.

Markus Renner tritt die Nachfolge von Hartmut Gruner an, der sich in der kommenden Woche nach 14 Jahren Amtszeit als 1. Bürgermeister – mit der Zuständigkeit für Finanzen, Schulen sowie Ordnung und Sicherheit – aus dem Meißner Rathaus verabschiedet. (SZ)

