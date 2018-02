Marktüberdachung beginnt Ab Montag fahren die Linienbusse nicht mehr durchs Radeburger Zentrum. Auch für den übrigen Verkehr gibt es Einschränkungen.

Aufwendige Kostüme bilden alljährlich beim Radeburger Straßenfasching einen besonderen Hingucker. © SZ

Radeburg. Die Narren in der Karnevalshochburg Radeburg fiebern dem Höhepunkt ihrer 61. Saison entgegen. Am kommenden Sonntag findet im Zille-Städtchen wieder der traditionelle Straßenumzug statt.

Eingeläutet wird das Spektakel nun auch schon traditionell von den beiden großen Partys am Freitag- und Samstagabend auf dem überdachten Radeburger Marktplatz. Die Vorbereitungen dafür gehen heute in die heiße Phase.

Damit die Teile für das Mega-Zelt ungehindert angeliefert und der Aufbau starten kann, ist ab Montag früh die Ortsdurchfahrt gesperrt. Das betrifft die Großenhainer- und Heinrich-Zille-Straße und natürlich den Markt. Diese Einschränkung gilt bis zum Montagabend nach dem Faschingsumzug. Betroffen von der Sperrung ist nicht nur der Individualverkehr, sondern auch der öffentliche Personennahverkehr. Das betrifft die Buslinien 308, 326 und 328 die am Busbahnhof beziehungsweise Am Sinter zu erreichen sind, sowie die Linien 403 und 405 (Busbahnhof).

Am Sonntag werden 70 Gruppen durch die Stadt und das große Zelt ziehen. Das diesjährige Motto des Radeburger Carnevals Clubs lautet „Heiße Nächte in Rabu“. Wer sich bereits am Sonnabend auf den Umzug einstimmen will und sich noch keine Karte für das große Remmidemmi auf dem überdachten Markt gesichert hat, bekommt diesmal sogar noch eine Chance. Denn während die Tickets für den Freitagabend schon lange vergriffen sind, gibt es für den Sonnabend noch Restkarten. Und zwar nicht nur an den bekannten Verkaufsstellen in der Stadt, sondern erstmals auch im Internet.

Über die Seite des RCC kann man sich Restkarten sichern

