Markttreiben bei Sternenglanz Am Sonnabend eröffnet der Festungs-Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr gibt es jedoch weniger Zeit zum Schlendern.

Das Kulturprogramm wird wieder russisch: Mit dabei sind die Folklore-Gruppe „Dawaj, Dawaj“ und Väterchen Frost. Ebenfalls für Begeisterung werden wieder die mit 170 Herrnhuter Weihnachtssternen illuminierten Kasematten sorgen. © Marko Förster

Seit mehr als zwei Wochen wird auf der Festung Königstein gehämmert, geschleppt und gestaltet, was das Zeug hält. Der Aufbau des historisch-romantischen Weihnachtsmarktes dauert eben seine Zeit. Denn wenn der Markt am 2. Dezember um 12 Uhr feierlich mit dem Anschnitt des Riesenstollens eröffnet wird, muss alles stimmen.

Besucher des besonderen Marktes können dann an den Adventswochenenden an über 70 Marktständen allerlei Leckereien, Handwerkliches sowie andere Kleinigkeiten entdecken. Für die besondere Atmosphäre auf der Feste sorgen neben den stimmungsvoll angeleuchteten alten Gemäuern wie immer auch die zahlreichen Händler in ihren historischen Kostümen. Der Gulasch wird im Kupferkessel zubereitet, das Karussell wird von Hand betrieben. In den Kasematten wird es wieder das beliebte Sternengewölbe mit großen und kleinen Herrnhuter Sternen geben.

Für das richtige Weihnachtsgefühl sorgen auch die unzähligen Weihnachtsbäume. „Es werden etwa 500 Fichten aufgestellt und wer weiß wie viele Kilometer Lichterketten angebracht“, sagt Angelika Taube, Geschäftsführerin der Festung Königstein gGmbH.

Der Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr allerdings nur an den ersten drei Adventswochenenden geöffnet. Auf den vierten Advent fällt schließlich schon Heiligabend. Da hat die Festung traditionell geschlossen. Für die Besucher an den Feiertagen soll dann schon wieder alles wie vorher sein. Das sei nicht machbar, wenn man am 23. Dezember noch öffne, so Taube. Die Händler seien für einen größeren Andrang an den sechs Öffnungstagen jedoch gerüstet. Für einen besinnlichen Marktbesuch empfehlen die Veranstalter dringend, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Wer im Parkhaus unterhalb der Festung keinen Platz mehr ergattert, kann die kostenlosen und ausgeschilderten Ausweichparkplätze im Gewerbegebiet Leupoldishain und – ganz neu – auf der Straße zwischen dem Kreisverkehr Leupoldishain und Struppen nutzen. Die wird dann nur in Richtung Struppen befahrbar sein, die andere Seite dient als Parkplatz. Aus der Stadt und von den Ausweichparkplätzen fahren regelmäßig Shuttlebusse.

Geöffnet ist an den ersten drei Adventswochenenden von 11 bis 19 Uhr. Eintritt: Erwachsene 8 Euro, erm. 6 Euro, Familienkarte 21 Euro (Ausstellung ist inbegriffen)

