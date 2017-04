Markttag in Weißig Der Landmarkt in dem Freitaler Ortsteil findet zum dritten Mal statt. Diesmal dreht sich alles rund ums Schaf.

Im Rathaus wird derzeit diskutiert, ob Freital einen Wochenmarkt braucht. Dabei hat sich fernab des Zentrums bereits ein solcher etabliert. Zum dritten Mal findet am Sonnabend in Weißig ein Landmarkt statt. Von 10 bis 14 Uhr sind die Stände an der Hauptstraße 8 aufgebaut. Der Markt ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Verein Weißig 2011 und dem Weißiger Ortschaftsrat.

Diesmal dreht sich alles rund ums Schaf und das bäuerliche Leben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Neben einer Schafschur und Lämmerschau wird es Spinnvorführungen und eine Filzwerkstatt geben. An einer künstlichen Melkkuh in Kälbchengröße kann das Melken und auf einer Bullriding-Anlage das Reiten probiert werden. Zu den Händlern gehören der Colmnitzer Bioladen Lorenz, die Blankensteiner Fleischerei Gutshof Tamme, die Tharandter Bäckerei Seidel, die Dresdner Demeter-Imkerei Heinrichsgarten und die Baumschule Kreiser aus Kreischa.

Außerdem bieten einige Weißiger auf einem Flohmarkt Waren an. Für die ganz kleinen Marktbesucher gibt es Kinderschminken und Basteln, im Spielmobil finden auch größere Kinder zahlreiche Spiel- und Sportangebote.

Gegen 13 Uhr wollen die Vereinsmitglieder vom Weißig 2011 den diesjährigen Maibaum aufstellen. (SZ)

zur Startseite