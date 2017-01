Marktsaison beginnt Am Sonnabend ab 9 Uhr stehen die Direktvermarkter auf dem Stauchaer Markt und bieten ihre frische Waren an.

Am Sonnabend, 4. Februar, startet der Markt in Staucha in die Saison 2017. Von 9 bis 14 Uhr werden frische Schlachtspezialitäten von verschiedenen Fleischereien angeboten. Saisonale Frischwaren wie Obst und Gemüse gibt es vom Direktvermarkter. Weiterhin im Angebot sind Wela-Produkte, lose Kräutertees, Fisch, Backwaren, Glasgravuren, Modeschmuck, Imkereiprodukte und viele Naturwaren. Ist der Schnee noch nicht getaut, können Gäste im Park eine Runde rodeln.

Die Markthalle und das Hofcafé sind beheizt. Der Zugang ist behindertengerecht. Die Bibliothek von Peter Sodann ist geöffnet. (DA)

zur Startseite