Marktplatz bekommt neue Stromanschlüsse Wegen der Bauarbeiten stehen weniger Parkplätze zur Verfügung. Dafür verschwinden die alten Elektranten.

Steffen Jachmann und Andreas Jentzsch von der Firma Straßen- und Tiefbau Estler Estler bei den vorbereitenden Arbeiten für den Einbau von Elektranten. © Dietmar Thomas

Auf dem Markt wird seit Donnerstag gebaut. Die Stadt lässt Oberflur-Elektranten zur Stromversorgung für die Feste einbauen. Dafür sind Tiefbauarbeiten notwendig. Den Auftrag hat die Firma Straßen- und Tiefbau Estler bekommen. Seit Donnerstag wird gegraben. Dafür ist die Absperrung eines Teilbereiches des Marktes notwendig. „Wir haben die Sperrung so eingerichtet, dass Kunden ihre Fahrzeuge in der Nähe der Geschäfte parken können. Allerdings hat sich die Anzahl der Stellplätze auf fünf verringert“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. Die Arbeiten werden insgesamt vier Wochen dauern. Bis zum 18. November sollen die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein. Das Anschließen der Oberflur-Elektranten übernimmt der Elektriker des Bauhofes. „Vor dem Weihnachtsmarkt soll alles fertig sein“, sagte der Bauamtsleiter.

Seit einigen Monaten konnten die bisherigen Senk-Elektranten nicht eingefahren werden (DA berichtete). Die grauen Kästen für die Stromversorgung des Marktplatzes schauten aus dem Pflaster. Rot-Weiß gestreifte Baken machten darauf aufmerksam, dass sich in Bodennähe ein Hindernis befindet.

Im Juli legte Ronald Fischer den Mitgliedern des technischen Ausschusses einen Plan vor, wie künftig die Energieversorgung auf dem Markt realisiert werden kann. Entschieden wurde, dass Oberflur-Elektranten zum Einsatz kommen. So werden auf der Seite, auf der sich die Straße befindet, drei Energieversorgungspoller mit einer Höhe von 1,10 Meter und einem Durchmesser von 30 Zentimetern mit einem Kraftstromanschluss und zwei Schuko-Steckdosen in der Nähe der Lampen installiert. Die zwei Steckdosen sollen an den Markttagen die Stromverteilung absichern. An den Kraftstromanschluss werden Baustromverteiler angeschlossen, um den Strombedarf bei Festen abzusichern.

Auf der gegenüberliegenden Seite werden zwei Kabelverteilerschränke installiert. Zwei gibt es bereits.

Das Vorhaben ist im Doppelhaushalt der Stadt eingeplant und kostet insgesamt 33 000 Euro.

„Die bisherigen Senk-Elektranten waren nach 20 Jahren einfach verschlissen“, so der Bauamtsleiter.

