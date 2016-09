Markthändler wechseln Standort Nächsten Mittwoch gibt es ein neues Bild auf dem Marktplatz. Zuvor wird dort allerlei für die Herbstbepflanzung angeboten.

Auf dem Roßweiner Marktplatz soll es nächsten Mittwoch ein neues Bild geben. © André Braun

Für Sonnabend hat Marktleiterin Tamara Mertinat einen Blumen- und Pflanzenmarkt organisiert. Dafür haben sich nach ihren Worten drei Händler angemeldet. Schon im Frühjahr war die Beteiligung der Anbieter eher gering. Trotzdem haben die Pflanzen ihre Abnehmer gefunden. Wahrscheinlich fanden die Kunden gerade das überschaubare Angebot auf einer ebensolchen Fläche gut. An diesem Sonnabend bieten die Händler ihre herbstlichen Waren auf dem Marktplatz von 8 bis 12 Uhr an. Fast zeitgleich – nämlich von 8 bis 11 Uhr – haben die Ämter des Rathauses geöffnet. Wer einen Rat des Friedensrichters benötigt, der trifft ihn von 9 bis 10 Uhr im Rathausanbau an.

Außer auf den Pflanzenmarkt weist Tamara Mertinat auf eine Neuerung beim Wochenmarkt hin. Ab 5. Oktober haben die Händler auf dem Wochenmarkt neue Stellplätze. „Wir bitten die Besucher, nicht gleich auf dem Absatz kehrt zu machen, wenn sie ihre Anbieter nicht auf den ersten Blick sehen, sondern mal in die Runde zu gucken“, so die Marktleiterin. Sie hat in dieser Woche mit den Händlern deren neue Standorte abgesprochen. Nötig war der Umbau, weil einige der Marktmitwirkenden nur den Sommer über nach Roßwein kommen. Und wenn mehrere wegbleiben, reißt das unschöne Lücken. Die sollen mit der Aktion „aufgefüllt“ werden. Ob das gelingt, Händler und Kunden zufrieden sind, will Tamara Mertinat in der nächsten Woche überprüfen.

