Markthändler trotzen Kälte Trotz Minusgraden findet in Radeberg der Markttag statt. Mancher Händler hat sogar das passende Angebot.

Bei Norbert Krüger gibt’s dicke Wollsocken zu kaufen. © Thorsten Eckert

Nachdem der Januar ja fast schon ein Frühlingsmonat war, zeigt sich das Wetter aktuell von seiner frostigen Seite – und präsentiert sich passend zum Kalender endlich mal winterlich. Minus zehn Grad Celsius zeigte das Thermometer am Dienstagmorgen in Radeberg an, als die Händler ihre Stände für den Wochenmarkt vorm Rathaus aufbauten. Auch Norbert Krüger (Foto) ist mit seinen Angeboten hier – und bei ihm gibt’s auch gleich mal dicke Wollsocken zu kaufen. Sein Rezept, um nicht zu frieren: „Die Teekanne ist wichtig, und eine gute Mütze“, sagt er. Ansonsten sei er es gewöhnt, draußen zu sein, schließlich war er früher Schäfer.

