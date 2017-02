Markterkundung zum Internet wird ausgewertet Das Ergebnis ist die Grundlage für die weitere Verfahrensweise. Doch alles dauert.

Schrebitz, Jahna, Zschochau und Rittmitz sind weiße Flecken auf der Landkarte – zumindest, was das schnelle Internet betrifft. Doch das soll sich ändern – aber es wird dauern, denn es sind viele bürokratische Hürden zu meistern. Trotzdem ist Ostraus Bürgermeister optimistisch. „Wir sind dran“, so Dirk Schilling (CDU).

Die Gemeinde hatte den Auftrag für eine sogenannte Machbarkeitsstudie an die Firma Tele-Kabel-Ingenieurgesellschaft mbH (TKI) vergeben. „Nach dem 24. Februar soll es eine Auswertung des Markterkundungsverfahrens geben“, so der Bürgermeister. Die Firma wird gegenüberstellen, wie hoch die Ausgaben für die Errichtung des Breitbandnetzes sind und wie viele potenzielle private und gewerbliche Nutzer es geben wird. Außerdem ermittelt die Firma, wo welche Netzbetreiber noch vorhaben, auszubauen. Das wird in einer sogenannten Wirtschaftlichkeitsstudie gegenübergestellt. Das ist wieder die Voraussetzung, um Gebiete festzulegen, in denen die Erschließung erfolgen soll. Danach muss ein Fördermittelantrag gestellt werden. 90 Prozent des Betrages fördern Bund und Land. Zehn Prozent müssen die Gemeinden als Eigenanteil beisteuern. Wird dieser Förderung bewilligt, ist das Vorhaben auszuschreiben. Somit ist davon auszugehen, dass der Ausbau erst im nächsten Jahr beginnen kann. (DA/je)

zur Startseite