Marktchef ins Gesicht geschlagen Weil er kein Bier bekommen sollte, rastete ein Mann im Getränkeladen aus.

Kein Bier? Da schlug er zu! © Symbolfoto/dpa

Trotz bestehendem Hausverbot betrat am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr ein 31-jähriger Meißner einen Getränkemarkt an der Bismarckstraße in Nossen. Er nahm sich einen Sechserpack Bier, warf einen zerknüllten Zehn-Euro-Schein in Richtung Kasse und wollte den Markt verlassen. Als sich der Marktleiter ihm in den Weg stellte, schlug ihn der 31-Jährige ins Gesicht. Der Diebstahlschaden beträgt etwa fünf Euro, der bei der Sache entstandene Sachschaden an der Tür wurde in der Schadenshöhe noch nicht beziffert.

zur Startseite