Marktbesucher schauen in den Himmel An der Astrohütte erklärt ein Verein Sonne, Mond und Sterne. Es wird aber auch eine ganz spezielle Leckerei angeboten.

An der Astrohütte der Sternwarte Riesa gewährte Sabrina Hofmann Besuchern mit dem Teleskop einen Blick in den Himmel. Auch Astronauteneis war im Angebot. © André Braun

Im dicken Anorak steht Sabrina Hofmann neben einem Teleskopfernrohr. Die junge Frau hält einen kleinen Beutel mit Astronautennahrung in der Hand. Genauer gesagt, mit Astronauteneis. Auf dem Weihnachtsmarkt in Staucha gibt es die erste Astroweihnachtshütte Sachsens. Betreut wird sie von Sabrina Hofmann und Claudia Pigors vom Verein der Sternwarte Riesa. „Wir sind schon seit Jahren auf dem Weihnachtsmarkt in Staucha präsent“, sagt Claudia Pigors. „In diesem Jahr haben wir das erste Mal eine Hütte.“ Die beiden Frauen wollen auf dem Weihnachtsmarkt die Sternwarte Riesa und die dazugehörende Kinderuni bekannt machen. Dazu haben sie nicht nur das Teleskopfernrohr mitgebracht. Es gibt auch Prospekte von der Sternwarte, der Kinderuni und der ESA. Wer möchte, kann an der Hütte auch 3-D-Karten von Sonne und Mond, Sternenkarten und andere astronomische Dinge erwerben.

Doch das Besondere sind die kleinen Päckchen mit dem Astronauteneis. „Das haben wir in den Geschmacksrichtungen Minze mit Schokolade, Schokolade und Vanille“, erzählt Sabrina Hofmann. „Es ist gefriergetrocknete Astronautennahrung, aber nicht so kalt wie Eis.“ Minze mit Schokolade ist ihr Lieblingseis.

Die Idee, sich auf einem Markt zu präsentieren, kam den Mitgliedern des Sternwartenvereins schon vor Jahren. „Wir wollten uns damit bekannt machen und suchten Anlaufpunkte“, erklärt Pigors. „Der Markt ist eine schöne Möglichkeit, uns der Öffentlichkeit zu präsentieren.“ 65 Mitglieder hat der Verein der Sternwarte. Sabrina Hofmann gehört seit sechs Jahren dazu. Auf dem Weihnachtsmarkt war sie schon mehrfach. Hier erklärt sie den Besuchern das Fernrohr. Wer möchte, kann sich tagsüber die Sonne anschauen. Am Abend können dann der Mond und die Sterne beobachtet werden. Das Angebot wird von den Besuchern gut angenommen.

Ursula Funke aus Staucha findet das Angebot der Riesaer schön. „Ich beobachte fast jeden Tag den Himmel und die Sterne“, sagt sie. Mit einem alten Buch über den Sternenhimmel ist Ilona Böttcher aus Plotitz zur Astroweihnachtshütte gekommen. Vielleicht kann es der Sternwartenverein gebrauchen. „Ich habe es aus Peter Sodans Bibliothek“, erklärt sie. Den Stand findet sie wunderbar. Die Astroweihnachtshütte ist eins von vielen Angeboten auf dem Weihnachtsmarkt in Staucha. Für Weihnachtseinkäufe werden auch Schwibbögen, Bücher, Kosmetik und Kleidung angeboten. Glühwein, Kräppelchen und andere Köstlichkeiten laden zum Verweilen ein.

