Markt mit neuem Konzept Auf dem Blumenmarkt in Roßwein werden nicht nur Pflanzen verkauft. Das kalte Wetter lässt die Kunden zögern.

Susan, Jule, Roberto und Jonas Weigelt aus Roßwein kaufen für ihren Garten hinter dem Haus Pflanzen auf dem Markt. © Dietmar Thomas

Zahlreiche Marktbesucher schauen sich an den acht Verkaufsständen um. Es gibt Blumen und Gemüsepflanzen, Bienenprodukte, Gartenzubehör und andere Dinge. In Roßwein ist an jedem ersten Sonnabend im Mai und im Oktober Blumenmarkt.

„Diesmal gibt es ein neues Konzept“, sagt Marktleiterin Tamara Mertinat. „Es werden auch Honigprodukte und andere Dinge rund um den Garten angeboten und auch ein Imbiss wurde mit einbezogen.“ Nach und nach soll der Markt auch auf andere Produkte erweitert werden. Deswegen bemüht sich die Stadt, Händler mit Lebensmitteln für den Markt zu begeistern. Auch soll die Marktzeit bis in den Nachmittag erweitert werden.

Seit 2009 gibt es den Blumenmarkt. Von Anfang an mit dabei ist das Blumenhaus Lehmann aus Schadewitz bei Finsterwalde. „Wir kommen im Frühjahr und im Herbst“, sagt Ronny Lehmann. „In diesem Jahr ist der Verkauf wegen des kalten Wetters schleppend. Nur Geranien gehen gut.“ Die Händlerin berät auch zur Pflanzenpflege und zur Bodenbeschaffenheit. (he)

