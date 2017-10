Markt mit Makel Nur wenige Händler kommen nach Boxberg, und zu wenige Boxberger kaufen bei ihnen ein. Wie soll sich das ändern?

Der Gemüsehändler aus Polen ist mit seinen Waren ein Anlass für viele Boxberger, donnerstags zum Wochenmarkt zu gehen. Am Donnerstagvormittag waren allerdings nur zwei Anbieter vor Ort. © Jens Trenkler

Boxberg. Inge Müller bestellt 40 Kilogramm Weißkohl. Dafür ist die Klittenerin an diesem Donnerstag nach Boxberg gefahren. Denn hier bietet fast jede Woche ein polnischer Händler Gemüse an. Der Mann schreibt sich den Wunsch auf, er hat verstanden. Bei einem Sauerkrautfest werden in Klitten die Kohlköpfe gehobelt und in Kruken eingelegt. Zwölf Mann werden sie sein, erzählt Inge Müller.

Helga Hubatsch hat ihr Obst und Gemüse bereits im Beutel verstaut. Sie kommt aus Nochten mit ihrem Trabi nach Boxberg und verbindet den Einkauf beim Gemüsemann auch mit dem Termin in der Physiotherapie-Praxis, dem Gang zur Apotheke. Und diesen Donnerstag hat sie sich auch noch die Grippeschutzimpfung beim Arzt geholt, erzählt die rüstige Seniorin.

Karin Günzel dagegen braucht kein Auto für den Weg zum Wochenmarkt. Sie kommt zu Fuß, ihr Mann begleitet sie. Jeden Donnerstag besucht sie den Händler aus Polen, kauft bei ihm Obst und Gemüse ein, erzählt sie. Vor allem die Früchte der Saison schaut sie sich an, will heute Birnen und Porree mitnehmen. Auch frische und sauer eingelegte Pilze hat der Händler dabei, außerdem geräucherten Fisch und in buntes Papier eingewickelte Bonbons. In großen Säcken sind die Kartoffeln abgepackt, ansehnliche Bündel die Kräuter. Vor allem die Frische der Waren ist es, die Karin Günzel gefällt. Dass an dem Wagen von Bäcker Gerber dransteht, dass wegen Krankheit vorübergehend kein Verkauf stattfindet, das betrübt die Boxbergerin. „Hier hole ich sonst dienstags, donnerstags und samstags mein Brot“, sagt Karin Günzel.

Wenn es nach ihr ginge, könnten noch mehr Händler ihre Waren feilbieten auf dem Boxberger Wochenmarkt. Das will auch die Gemeinde Boxberg erreichen und hat deshalb schon mal im amtlichen Dorfblatt einen Aufruf gestartet. Das Motto ist klar und prägnant. „Boxberger kaufen hier“ heißt es. Doch damit es für die Boxberger lohnenswerter wird, möchte die Gemeinde zusätzliche Händler für den Wochenmarkt finden. Konkret gesucht werden noch Händler mit Produkten regionaler Erzeuger wie beispielsweise Obst, Gemüse, Blumen, Fisch, Milch, Käse, Wild und Geschenkartikel, so teilt die Gemeinde mit. Das soll die Attraktivität des Wochenmarktes erhöhen. Der Ort, an dem er donnerstags von 9 bis 14 Uhr stattfindet, hat bereits den passenden Namen: Marktplatz Südstraße. Wer Interesse hat, kann sich an Beate Hundro wenden. Sie arbeitet im Boxberger Hauptamt und ist neben anderem auch für den Markt zuständig.

Denn die Blütezeit liegt hinter dem Boxberger Marktgeschehen. Sie reichte von kurz nach der Wende bis etwa zur Umstellung von der D-Mark auf den Euro, so Beate Hundro. Damals kamen täglich Händler nach Boxberg, manche mehrmals pro Woche. Jetzt will die Gemeinde mit ihrem Markttag am Donnerstag erreichen, dass die wenigen, die noch den Weg in den Ort mit dem Kraftwerk finden, sich nicht ganz verlieren auf dem Platz. An den Standgebühren kann es nicht liegen, je nach Flächenbedarf zahlen die Händler sechs bis zwölf Euro je Tag. Piotr Galuska nennt den Grund. Er bietet in Boxberg Spielzeug feil an diesem sonnigen Herbstvormittag. Keiner von den Kunden des Gemüsehändlers hat auch nur einen Blick auf sein Angebot geworfen. „Hier gibt es kaum Leute“, sagt er. Warum er trotzdem die etwa 25 Kilometer lange Anreise aus Polen hierher auf sich nimmt? Er zuckt mit den Schultern.

„In Boxberg kommt ja keiner“, das Argument hat Beate Hundro schon oft von Händlern gehört. Sie akzeptiert das auch, denn sie kennt die Gründe. Die jungen Leute haben tagsüber kaum Zeit, auf den Markt zu gehen, und überhaupt leben jetzt viel weniger Menschen in Boxberg als in den 1990ern. Auch für den Weihnachtsmarkt finden sich schon seit Jahren kaum noch Händler. Als 1996 mit den Weihnachtsmarkt gestartet wurde, hätten sich die Händler fast gekloppt um die besten Marktflächen, so die Rathausmitarbeiterin. Immerhin: Der Weihnachtsbaumverkäufer von der Gärtnerei Graf in Baruth hält noch zur Stange, freut sich Beate Hundro.

Wer Waren in Boxberg anbieten will: 035774 35422

zur Startseite