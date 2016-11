Markt bleibt länger Baustelle Bis Mitte Dezember werden Autofahrer und Fußgänger in Sebnitz noch mit den Einschränkungen leben müssen.

Die Baustelle auf dem Sebnitzer Markt bleibt länger bestehen. © Dirk Zschiedrich

Die Tiefbauarbeiten rings um den Marktplatz in Sebnitz sollen nach aktuellem Planungsstand bis zum 16. Dezember andauern. Das erklärte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) im Stadtrat. Zuvor war die Verwaltung noch von einem Abschluss der Arbeiten auf dem Markt bis zum 22. November ausgegangen. Die Enso Netz lässt im Stadtgebiet von Sebnitz derzeit Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegen. Baufirmen müssen dafür zahlreiche Fußwege aufgraben und auch Straßen queren. Sperrungen gibt es deshalb am Mühlgässchen und am oberen Ende der Neustädter Straße. Im Dezember wird außerdem die Bahnbrücke an der Bahnhofstraße mit einer Bohrung gequert.

Vollständig abgeschlossen sein sollen die Arbeiten nach Angaben der Enso bis zum Ende des Jahres. Ob dieser Termin gehalten werden kann, ist letztlich von der Witterung abhängig. Das Breitbandnetz soll nach Anbieterangaben denn Ende März zur Verfügung stehen (SZ/dis)

