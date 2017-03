Markt behält Insel Der Stadtrat hat sich für eine Variante zur Neugestaltung entschieden. Die große Überraschung blieb dabei aus.

Der Marktplatz in Radeburg soll neu gestaltet werden. © Arvid Müller

So einmütig, wie das Abstimmungsergebnis am Donnerstagabend vermuten lässt, waren die Ansichten der Damen und Herren des Radeburger Stadtrats vor gut 14 Tagen wohl noch nicht. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses hatten sich in ihrer Sitzung jedenfalls nicht auf eine der drei vorgestellten Varianten festlegen wollen. Vielmehr empfahlen sie dem Stadtrat zwei davon zur Entscheidung. Mit der einen – der Variante 1 – soll die Marktinsel künftig zwar größer werden, die komplette Umfahrung bleibt aber erhalten. Die Alternative sieht vor, die autofreie Marktfläche mit der Marktseite der Kirchgasse zu verbinden.

Der Ausschuss hatte der Verwaltung zudem aufgetragen, den Radeburgern nochmals die Möglichkeit zu geben, sich mit den Varianten vertraut zu machen und ihre Meinung dazu zu sagen. Zwar hatte es 2006/2007 eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung durch die Stadt und das Planungsbüro gegeben, seit dem schlummerten die daraus resultierenden Neugestaltungsvarianten aber im Rathaus.

Zu Wochenbeginn gab es schließlich sogar Anzeichen dafür, dass der Stadtrat das vom Rathaus vorgegebene Tempo drosseln könnte, indem er die Abstimmung zum Thema Markt vertagt. Doch schließlich bekamen Verwaltung und Planer am Donnerstagabend nach einiger, aber keineswegs kontroverser Diskussion ein klares Votum. Bei nur einer Gegenstimme von CDU-Stadtrat René Eilke sprach sich der Stadtrat klar für die Variante 1 als Basis für die weitere Planung der Neugestaltung des Marktes aus.

Zuvor hatte Planerin Petra Bernsee noch einmal den Werdegang der Ideenfindung aufgezeigt und die noch zur Diskussion stehenden Varianten erläutert. Sie erinnerte dabei daran, dass bereits 2002 die Teilnehmer eines studentischen Wettbewerbs zu der Ansicht gelangt waren, dass der Platz bei einer Neugestaltung optisch vergrößert werden und das Thema Zille eine Rolle spielen sollte. Sie wies auch darauf hin, dass bei beiden Varianten die gleiche Anzahl Parkplätze realisiert werden könnten. Das gilt auch für den Fall, dass sich der Stadtrat bei den weiterführenden Planungen für die Möglichkeiten entscheiden sollte, auf der neuen Insel zusätzliche Stellflächen als temporäre Parkmöglichkeiten ausweisen zu lassen. Mit einer Anbindung der autofreien Fläche an die Ratskellerseite könnte eine deutliche gestalterische und funktionale Aufwertung des Marktes erreicht werden, argumentierte die Planerin. Allerdings, so räumte Petra Bernsee ein, gebe es bei jeder Variante Für und Wider.

Letzteres überwiegt aus Sicht der Ratsmehrheit und auch der Gewerbetreibenden vom Markt bei der Variante ohne Umfahrung. „Wer keinen Parkplatz findet, muss eine Runde durch die Dresdner- und August-Bebel-Straße drehen, um einen neuen Anlauf zu nehmen“, brachte es Heidelinde Wagner (CDU) auf den Punkt. Das könnte künftig viele davon abhalten, die Läden auf dem Markt zu nutzen.

Zahlreiche Radeburger hatten die Chance genutzt, vor der Sitzung mit der Verwaltung und den Stadträten ins Gespräch zu kommen. Uwe Berge (CDU) führte zudem im Vorfeld intensive Gespräche mit den Ladeninhabern vom Markt. Die klaren Ansagen bewogen dann auch CDU-Fraktionschef Christin Damme und Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) ihre Meinungen zu ändern. „Die Sache ist jetzt so klar, da können wir auch heute abstimmen“, sagte der Bärwalder. Und die Rathauschefin ergänzte: „Die Reaktionen haben mir gezeigt, dass für viele möglichst viele Parkplätze und die Marktumfahrung wichtig sind.“

