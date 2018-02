Markt 2 soll fertig werden Länger als geplant wird an dem Nachbargebäude des Rathauses gearbeitet. Nun ist ein Ende in Sicht.

Das markante Gebäude am Markt in Strehla soll bis 31. März fertig saniert sein. © Archiv/Eric Weser

Strehla. Die Bauarbeiten im Haus Markt 2 in Strehla befinden sich in den letzten Zügen. Laut Strehlaer Stadtverwaltung soll das markante Gebäude neben dem Rathaus, das viele nach seiner früheren Adresse nur „96“ nennen, bis 31. März fertig saniert sein. Damit dauern die Arbeiten länger als gedacht. Ursprünglich sollten sie bereits Ende 2017 abgeschlossen werden. Verzögerungen hatte es unter anderem wegen zwischenzeitlich festgestellter statischer Probleme gegeben. In dem fertiggestellten Haus sollen künftig fünf Sozialwohnungen zur Verfügung stehen. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss sollen Strehlas Vereine nutzen. – Gebaut wird an dem markanten Gebäude, das wohl im 18. Jahrhundert entstand, seit 2016. Obwohl es sich um ein Gebäude im Eigentum der Stadt handelt, soll es ohne Belastung der Stadtkasse saniert werden: Die rund eine Million Euro teure Baumaßnahme wird über die Städtebauförderung und ein Programm, das 2015 vom Land für den Bau von Flüchtlingswohnungen aufgelegt worden war, finanziert. (SZ/ewe)

