Markeviciute glänzt mit zehn Toren Der HC Rödertal gewinnt das Verfolgerduell gegen Trier und verteidigt Platz fünf. Das Crowdfunding-Projekt klappt.

Jurgita Markeviciute vom HC Rödertal beim Torwurf. Sie war im Heimspiel gegen Trier nicht aufzuhalten und glänzte mit insgesamt zehn Treffern, darunter ein verwandelter Siebenmeter. Am Ende siegten die Rödertalbienen mit 33:24. © Henry Lauke

Handball. Gelungenes Wochenende für den HC Rödertal. Das Duell der Verfolger konnte in Großröhrsdorf gegen die Gäste vom DJK/MJC Trier mit 33:24 gewonnen werden. Und außerdem ging noch das Crowdfunding-Projekt des HCR erfolgreich zu Ende. Es gab 71 Unterstützer und mit 13 220 Euro wurde die notwendige Summe von 11 999 Euro bis zum Laufzeitende am Sonnabend deutlich überboten.

Zum sportlichen Teil: Nach den eher durchwachsenen Ergebnissen der letzten Spiele ging es für beide Teams um Wiedergutmachung. In den ersten Spielminuten war der Druck, der auf den Spielerinnen lag, deutlich zu spüren. Beide Mannschaften begannen sehr nervös und mit vielen Fehlern. Für Trier traf Dora Varga zum 1:0. Das sollte aber auch die einzige Führung für die Gäste aus der Moselstadt bleiben.

Nach dem Ausgleich durch Lisa-Marie Preis übernahm Rödertal mehr und mehr die Initiative. Beim 6:3 in der zwölften Minute waren die Bienen erstmals auf drei Tore enteilt. Eine Zeitstrafe für Torjägerin Jurgita Markeviciute nutzten die „Miezen“ und konnten erneut ausgleichen. In den nächsten fünf Minuten legte Rödertal jeweils vor und Trier glich aus. So ging es bis zum 9:9 weiter.

Die HCR-Fans pushen das Heimteam

Die Zuschauer spürten nun, dass die Bienen Unterstützung brauchten, und die Halle stand wie ein Mann hinter ihrem Team und triebe sie förmlich nach vorn. Innerhalb von nur vier Minuten zogen die Gastgeberinnen auf 13:9 davon. Der Zwischenspurt zeigte Wirkung. Trier war sichtlich beeindruckt und fand nicht mehr zu seinem Spiel, während die Rödertalbienen immer sicherer wurden. Mit einer 16:12-Führung ging es in die Pause.

Coach Karsten Moos hatte in der Kabine nicht allzu viel zu kritisieren. Die Abwehr agierte gewohnt sicher und nur in der Offensive hatte seine Mannschaft noch zu viele Chancen liegen gelassen. Die Zuschauer spürten, dass ihre Mannschaft gewinnen wollte und so sprang der Funke über. Von der ersten Minute der zweiten Halbzeit an pushten sie das HCR-Team. Aber die Moselstädterinnen wollten das Spiel drehen. Sie setzten die ersten Akzente und verkürzten schnell auf 14:16.

Das war vielleicht die einzige kritische Phase im Spiel. Aber das Moos-Team hielt sofort dagegen und Anna Spielvogel leitete mit einem verwandelnden Strafwurf die Bienenoffensive ein. Die Tore fielen nun wie am Fließband. Beim 24:16 in der 42. Minute betrug der Vorsprung acht Tore. Die Trainerin der Miezen, Cristina Cabeza Gutierrez, versuchte alles, um den Spielfluss der Bienen zu unterbinden. Doch auch die Pressdeckung gegen Markeviciute brachte nichts. Die anderen HCR-Spielerinnen nutzten die Räume und so geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr. In der 57. Minute erhöhe Anna Spielvogel beim 32:22 erstmals auf zehn Tore Differenz.

So war Trainer Karsten Moos nach dem Spiel auch mehr als zufrieden: „Endlich hat die Mannschaft wieder einmal das gezeigt, was in ihr steckt. Heute haben mich alle Spielerinnen überzeugt. An diese Leistung müssen wir anknüpfen, denn die nächsten Aufgaben werden nicht einfacher.“ In der Woche nach Ostern müssen die Rödertalbienen beim Spitzenreiter Bensheim/Auerbach antreten und empfangen danach im mitteldeutschen Derby den SV Union Halle-Neustadt – beides echte Kracher. (SZ)

HC Rödertal: Karolina Hubald, Ann Rammer (n.e.), Jurgita Markeviciute (10/1), Lisa-Marie Preis (8), Anna-Maria Spielvogel (7/4), Vivien Jäger (3), Isa-Sophia Rösike (2), Kathlen Nepolsky (1), Lisa-Marie Ostwald (1), Anna Frankova (1), Izabella Nagy und Sarolta Selmeci.

zur Startseite