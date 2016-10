Marketing im Bahnhof Die Linke im Stadtrat greift Vorschläge von Bürgern auf und fordert schnelle Verbesserungen in der Bahnhofs-Halle.

Der Meißner Bahnhof soll schöner werden. © Claudia Hübschmann/Archiv

Über das triste Erscheinungsbild im Inneren des Meißner Bahnhofs und eine Liste der Linken im Stadtrat mit Verbesserungsvorschlägen an die Verwaltung, hatte die SZ vor Kurzem berichtet. In einer Antwort dazu teilt Bürgermeister Markus Renner mit: „Die Deutsche Bahn hat zwischenzeitlich eine Firma mit einer Grundreinigung des Objektes beauftragt. Die Toilettenbenutzung bedarf noch organisatorischer Absprachen, um ein Mindestmaß an Kontrolle zu erreichen, Verunreinigung bzw. Vandalismus entgegenzuwirken.

Damit möchte sich die Linken-Fraktion jedoch nicht begnügen. In einem Schreiben des Vorsitzenden Ullrich Baudis heißt es, dass es mit einer Grundreinigung nicht getan sei. Er schlage schnelle Lösungen vor – so die Erneuerung kaputter Fußbodenfliesen. Wichtig sei auch, dass das Meißner Stadtmarketing zukünftig in der Bahnhofshalle aktiver wird, unter anderem für Hotels, Museen und andere Sehenswürdigkeiten wirbt, um ankommende Gäste für Meißen zu begeistern. Abschließend schlägt die Fraktion eine gemeinsame Begehung aller Meißner Bahnhöfe vor, um weitere Missstände beheben zu können. (SZ/mhe)

zur Startseite