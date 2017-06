Markersdorfer Kita erhält 400 Euro Das Kinderhaus Wirbelwind hat bei einem Wettbewerb sogar die Chance auf bis zu 2500 Euro.

Dieses Jahr haben die Kinder den ersten Spatenstich für ihre neue Kita gemacht, nun können sie sich über 400 Euro freuen. © nikolaischmidt.de

Als einzige Einrichtung im gesamten Landkreis gehört das Kinderhaus Wirbelwind in Markersdorf zu den 30 Preisträgern im fünften sächsischen Kinder-Garten-Wettbewerb. Darüber informiert Ines Borchert von der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung.

Insgesamt hatten sich 45 Kitas und zwei Kindertagespflegestellen beworben, so Ines Borchert. 30 davon wurden am Freitag von Kultusministerin Brunhild Kurth im Dresdner Hygiene-Museum ausgezeichnet. Sie erhielten je 400 Euro und sind automatisch für die nächste Stufe des Wettbewerbs qualifiziert. Dabei sollen die Einrichtungen ihre Gärten zu naturnahen und gesundheitsfördernden Bildungsräumen umgestalten.

Der Wettbewerb startete im Januar und wird binnen zwei Jahren in einem dreistufigen Verfahren durchgeführt. Bei der ersten Stufe wurden 30 Kitas ausgewählt, die je 400 Euro erhalten. In der zweiten Stufe werden zehn Kitas mit 1 000 Euro ausgezeichnet und am Ende des Wettbewerbs werden drei Landessieger gekürt, die 2500 Euro erhalten. Östlich von Dresden haben es nur zwei Einrichtungen unter die besten 30 geschafft: neben dem Markersdorfer Kinderhaus nur der Waldkindergarten Ottendorf-Okrilla im Landkreis Bautzen.

