Markersdorfer Firma hilft Hospizdienst Die Schöpstal Maschinenbau GmbH nutzt ihr Jubiläum und schenkt Familien eine kleine Auszeit. Die Freude ist groß.

Die Schöpstal Maschinenbau GmbH aus Markersdorf unterstützt den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in der Oberlausitz mit 3 000 Euro. Ein Teil des Geldes wird bereits im Februar zum Einsatz kommen. Dann organisiert der Hospizdienst ein Wochenende zum Luftholen und Krafttanken für Familien mit einem Kind, dessen Lebenserwartung infolge einer Erkrankung verkürzt ist. Betroffene Eltern, Geschwister und Angehörige können diese Lebenssituation nur mit besonders viel Liebe, Kraft, Mut, Glauben und Zusammenhalt bestehen. Dabei kann so eine kleine Auszeit helfen. Der Christliche Hospizdienst ist deshalb sehr dankbar für die großzügige Spende, sagt Felicitas Baensch, Koordinatorin in Görlitz.

Knut Scheibe, Geschäftsführer der Schöpstal Maschinenbau GmbH, war bereits im Sommer auf den Hospizdienst zugekommen, weil er ein Projekt suchte, das Kinder in schweren Lebenssituationen begleitet. Das Unternehmen in Markersdorf wollte sein bevorstehendes 25. Firmenjubiläum nutzen, um mit dem Geld, das bei so einem Anlass für Blumen und Präsente ausgegeben wird, zu helfen und Freude zu schenken.

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst bedankt sich herzlich bei der Firma und ihren Gästen, sagt Felicitas Baensch. Damit kann auch ganz kurzfristig betroffenen Familien geholfen werden, die beispielsweise dringend etwas für ihr Kind benötigen, das nicht unter die regulären Leistungen von Krankenkassen oder anderen sozialen Trägern fällt. (SZ/ag)

