Marius Stöber kehrt nach Weißwasser zurück Nägele und Tegkaev erhalten Drei-Monats-Verträge Weißwasser.

Im Bild: Marius Nägele © André Schulze

Weißwasser. Der Füchse-Kader für die kommende Saison nimmt langsam Konturen an. Weißwasser hat jetzt gleich drei Spieler unter Vertrag genommen. Diese Akteure hatten im April am Sichtungscamp teilgenommen. Während Marius Stöber einen Jahresvertrag plus Option für eine weitere Saison unterzeichnete, erhalten Marius Nägele und Artur Tegkaev zunächst Drei-Monats-Verträge mit der Möglichkeit zur Verlängerung bis Saisonende. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

Marius Stöber stammt aus dem Nachwuchs der Füchse. 2013 wechselte der heute 21-jährige Stürmer nach Regensburg, wo er erste Erfahrungen im Profibereich sammelte. Nach über 100 Einsätzen in der Oberliga Süd, unterschrieb Stöber im vergangenen Sommer einen Vertrag in Bremerhaven. Spielpraxis konnte der Angreifer aber in der DEL2 sammeln. Nach Heilbronn ausgeliehen, erzielte er in 52 Einsätzen vier Tore und gab vier Vorlagen. „Wir sind Bremerhaven sehr dankbar, dass den noch gültigen Vertrag mit Marius unkompliziert aufgelöst haben. Damit kann er fest nach Weißwasser wechseln. Marius Stöber ist in Weißwasser groß geworden. „Wir haben ihn nie aus den Augen verloren und freuen uns jetzt, dass er wieder für die Füchse spielen wird“, so Geschäftsführer Dirk Rohrbach.

Auch Marius Nägele hat am Sichtungscamp teilgenommen und sich für einen Vertrag in Weißwasser empfohlen, obwohl dieser zunächst befristet ist. Der 23-jährige Verteidiger stammt ursprünglich aus dem Ravensburger Nachwuchs. Letzte Saison spielte er in Weiden, wo Nägele auf 50 Einsätze mit vier Toren und 20 Vorlagen kam. Ursprünglich hatte der junge Verteidiger noch einen Vertrag in Weiden. Er nutzte aber eine Ausstiegsklausel, die ihm einen Wechsel in die DEL2 ermöglichte.

Aus Halle kommt Artur Tegkaev nach Weißwasser. Der 26-jährige Deutsch-Russe wird ebenfalls zunächst drei Monate in Weißwasser bleiben. 33 Scorerpunkte sammelte der wuchtige Angreifer (96 Kilo) in der abgelaufenen Saison beim Oberligisten aus Sachsen-Anhalt. (sz/on)

